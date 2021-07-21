大仁說財經 | 通膨已起，變種病毒更是雪上加霜

Delta變種病毒可短期抑制通膨，但長期卻會大幅推升。（路透）

美國經濟目前面臨的最大問題是：飛漲的消費物價何時才能回歸現實，而Delta變種病毒 的出現只會加深這個疑問。

人們一直希望隨著經濟全面重新開放，通膨將逐步降溫，從而使供應能夠趕上不斷增加的需求。

但今年夏季新冠病毒病例激增讓這種想法複雜化。因為Delta變種病毒既可能在短期內緩解物價壓力，但又可能在長期內惡化它們。

華爾街在7月19日敲響了針對變種病毒擔憂的警鐘，道瓊工業平均指數下跌726點，跌幅達2.1%。雖20日和21日迅速反彈，但債券市場仍顯示出緊張情緒。國債殖利率跌至近6個月以來的最低水平。

好消息是：至少就目前而言，投資 人和經濟學者表示，對Delta變種病毒的擔憂可能過度了。至少現階段的疫苗 接種仍然非常有效，幾乎所有死於新冠病毒和住院的病例都發生在未接種疫苗的人群中，並且不太可能像去年破壞經濟一樣重新實施全面封鎖。

摩根大通基金首席全球策略師凱利(David Kelly)表示，「我認為它不會破壞復甦。」

同樣，穆迪分析首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)也沒有調降他對經濟繁榮的預測。他引用即時經濟指標，包括從OpenTable餐廳訂位到通過機場安檢的旅客數量等所有指標，都沒有顯示減弱。

物價與疫情直接對上

如果Delta變種病毒的確消除了經濟復甦的部分動力，那也可能會緩解在這種快速復甦期間出現的物價壓力。

贊迪說，「它在不久的將來將會消除通膨擔憂，因為這意味著需求減少。」

近幾個月來，從木材、汽油到二手車等各種商品的需求激增，推動物價通貨膨脹。6月消費者物價以2008年以來最快的年增率上漲。

信用卡巨頭Synchrony Financial財務長溫澤爾(Brian Wenzel)同意Delta變種病毒以緩解物價衝擊。

他說，「這將抑制通膨上揚的看法。」「我們希望通膨得到緩解，而Delta變種病毒就可以達到緩和作用。當然，這不是我們最想要的緩解方式。」

能源價格已經開如受到打擊。由於投資人擔心駕車出遊和航空旅遊可能放緩，油價7月19日暴跌逾7%，20日僅略微逆轉，但這波石油拋售應該會緩解已觸及7年高點的汽油價格壓力。

Delta變種病毒如何推升物價

拜登總統(Joe Biden)和聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)一再表示物價上升只是一種暫時現象，是由史無前例的經濟停擺和迅速重新開放造成的。

拜登在7月19日的講話中說：「現實情況是，你不能重新關掉全球經濟復甦的燈光，也不能指望這會發生。」

但是，如果這盞燈光再次變暗，而且是由Delta變種病毒引發的呢？

Ally Invest首席投資策略師貝爾(Lindsey Bell)表示，「我擔心它會加劇通膨擔憂，因為這意味著供應鏈需要更長時間才能正常化並趕上需求。」「這會讓我相信通膨會持續更久的時間。」

贊迪也同意這種看法，「在不久的將來，這將加劇通貨膨脹。」「供應端效應會被放大，全球供應鏈變得更加混亂。」

Fed何時會解除緊急應變措施？

即使通膨飆升，但對新冠疫情的最新擔憂加劇了Fed不願結束其緊急應變措施的意願。在這個公衛危機真正結束之前，Fed官員不想過早取消對經濟的支持。

即使如此，Delta變種病毒強化通膨的風險將使Fed最終退出緊急狀態變得更加棘手。

贊迪說，「情況變得更加複雜，因為前方視線不明，要讓通膨著陸會變得更加困難。」

對Delta變種病毒的關注提醒投資人，新冠疫情尚未結束。就算疫苗對這種特定變種病毒有效，但最糟的情況是出現另一種可以避開疫苗的變種病毒。

景順(Invesco)首席全球市場策略師胡珀(Kristina Hooper)表示，「這是最糟的情況。」「Delta變種病毒傳播的最大風險是被它傳染的每個人都會增加產生另一個變種病毒形成的機率。」