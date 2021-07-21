道指再漲286點 本周跌幅全收復

美股持續走高，完全收復19日的暴跌幅度。Getty Images

美股持續走高，完全收復19日的暴跌幅度。道瓊工業指數成分股可口可樂和嬌生的財報優於預期，也增加了多頭情緒。

道指上漲286.01點或0.83%至3萬4798點，距歷史高點不到1%。史坦普500指數上漲35.63點或0.82%至4358.69點。那斯達克綜合指數上漲133.08點或0.92%至1萬4361.95點，即使Netflix因新增用戶數令人失望而下跌。

道指在19日下跌725點後，於20日上漲近550點。連2日的上漲現已完全收復三大股指跌幅。

Sevens Report Research的伊薩耶(Thomas Essaye)在報告中表示，「在19日大跌後，20日是教科書式的超賣反彈。」「然而除了短期波動外，要讓價值型和周期性類股重新確立領導地位，還需要看到殖利率 觸底和經濟成長超出預期，而這兩件事都肯定會發生。」

債市中的10年期國債殖利率正在推動股市，21日上漲8個基點至1.29%，1個基點等於0.01個百分點。殖利率19日跌至5個月新低，20日持穩。由於變種病毒傳播或聯準會(Fed)可能政策出錯，利率下降代表經濟可能放緩，讓股票投資 人感到不安。

即使債券殖利率走高，與5個月前的1.7%相比，走勢仍在下降。

高盛分析師赫西(Chris Hussey)表示：「過去兩天投資人對風險資產感到滿意的原因難以捉摸。」「也許投資者開始接受這種觀點，也就是對新一波病毒的反應不太可能與2020年春季時相同。」

在從前一交易日的大跌反彈後，受惠持續迅速的經濟重啟最大的股票繼續攀升。嘉年華(Carnival)上漲9.44%。拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)上漲3.43%。

能源股領漲，油價在19日跌破每桶70元後繼續反彈。Energy Select SPDR上揚3.49%。

道指成分股可口可樂在公佈上季營收超過2019年疫情前水平並調升全年財測後，提振股市情緒，股價 上漲1.29%。

另一支道指成分股嬌生公司股價幾乎持平，即使這家製藥商第2季財報獲利和營收優於預期，並且調高2021年的財測。

Moderna加入史指，股價比一周前宣布加入時上漲20%。21日股價上漲4.48%。

Verizon股價在財報營收和用戶成長優於預期並調高其全年財測後上漲0.67%。

Chipotle上漲11.54%，因為這家墨西哥速食連鎖店上季營收超過了疫情前水平，顧客重返餐廳。

Netflix在20日收盤後公布了令人失望的第3季訂戶預測。這家串流媒體巨頭表示，預計第3季將淨增350萬訂戶，較分析師預期少近200萬。該公司的獲利也低於預期。股價下跌3.28%。

FactSet數據顯示，截至目前史指成分股中約有85%業績超出預期。

經濟重啟類股在20日大幅反彈後繼續走升。美國航空上漲4.09%，挪威郵輪上漲10.14%。

有些策略師認為股市將進入波動期，可能會出現更深的修正。隨著delta變種病毒的傳播，投資人正在應對通貨膨脹以及新增新冠病毒病例反彈的擔憂。

Miller Tabak股票策略師馬利(Matt Maley)表示：「我認為即將在8月下旬、9月和10月出現修正的預警訊號。」

然而，數據顯示新冠病例數的激增通常不會讓股市長期下跌。自去年4月日均病例數達到峰值以來，這14個月中美國病例數已經4次上升，但同期史指仍維持正值。

高盛的赫西表示，更深入了解新冠病毒以及可減輕影響的疫苗可能會口強市場信心，美國經濟活動不太可能因另一波病毒病例而再次凍結。

The Colony Group首席市場策略師史坦斯伯格(Rich Steinberg)表示，預計「投資者將繼續加碼」，「因他們習慣逢低進場承接，創造行情。」「而且他們也不再擔心經濟和病毒的摧殘。我認為股市可能有些投機，但不致出現空頭大起狀況。」