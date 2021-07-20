拜登政府預計晶片供應增加 汽車製造商看到救贖希望

全球半導體供應短缺開始出現緩解跡象，包括晶片製造商承諾為先前被迫停產的汽車公司生產更多車用晶片。圖為福特組裝廠。(路透)

拜登政府官員表示，開始看到全球半導體供應短缺出現緩解跡象，包括晶片 製造商承諾為先前被迫停產的汽車 公司生產更多車用晶片。

領導美國政府晶片供應行動的商務部長雷蒙多 牽線搭橋，促成半導體製造商、他們的供應商，以及他們的客戶（包括汽車製造商）舉行系列會議。政府高階官員表示，會談有助降低各方對晶片製造商生產分配和汽車製造商訂單的不信任。

雷蒙多受訪表示，現在晶片製造商的生產出貨更加透明，對汽車製造商的晶片供應逐步增加。拜登政府最近也施壓馬來西亞和越南政府，以確保半導體工廠被視為「關鍵」產業，能在疫情爆發後維持部分生產。

雷蒙多說，開始看到一些改善，最近幾周，福特汽車執行長法利（Jim Farley）和通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）告訴她，「他們開始拿到略多一點需要的東西」，局面「略有好轉」。

高盛上月發布一份分析報告說，晶片短缺的高峰影響出現在第二季，汽車產量「應會在7月躍增」。但美國汽車製造商依然苦於短缺，估計整個產業損失1100億美元。

這個月，福特旗下有八家工廠停產或限產，包括生產新版標誌性Bronco休旅車的工廠。通用則有五家北美廠本月和下月將經歷「停工」。

目前仍有數以萬計的新車停在美國車廠外的停車場，等待安裝車載晶片。

福特發言人拒絕置評。通用發言人Barnas證實巴拉與雷蒙多溝通過，並提供該公司7月15日發表的聲明。

根據這份聲明，通用汽車的「全球採購和供應鏈、工程和製造團隊，繼續尋找創造性解決方案，並與供應基地合作，將需求最高且產能受限的車輛產量最大化，包括為客戶提供全尺寸卡車和休旅車」。

半導體短缺問題始於拜登政府上任之前，但在今年稍早形成危機，當時美國汽車製造商因缺乏晶片被迫減產。全球半導體製造集中在台積電和三星電子兩家亞洲公司。

台積電是全球許多汽車大廠的主要合作夥伴，該公司上周表示，今年將把微控制器的產量提高近60%，預計將從本季開始大幅增加對汽車客戶的供應量。

半導體製造商和汽車公司往往對短缺的原因和解決方案看法不一。汽車公司抱怨晶片的產量和銷售缺乏透明度，而晶片產業表示，問題始於汽車業因疫情取消訂單，隨後又要求提供晶片供應商履行這些訂單。