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收復大半失土 道指反彈550點

收復大半失土 道指反彈550點

財經新聞組／綜合報導
主要股指20日反彈，在道瓊工業平均指數創下8個月來最糟單日走勢後，投資人反向買進。美聯社
主要股指20日反彈，在道瓊工業平均指數創下8個月來最糟單日走勢後，投資人反向買進。美聯社

主要股指20日反彈，在道瓊工業平均指數創下8個月來最糟單日走勢後，投資人反向買進。

由於美國國債殖利率反彈至1.2%以上，緩解了人們對新冠疫情再起將減緩經濟復甦的擔憂，股指穩步上升。

道指在19日下跌725點後上漲549.95點或1.62%至3萬4511.99點，為一個多月來最大漲幅。史坦普500指數上漲64.57點或1.52%至4323.06點。那斯達克綜合指數上漲223.89點或1.57%至1萬4498.88點。小型股羅素2000指數反彈幅度最大，上漲3.2%。

由於在19日因擔憂新冠變種病毒(delta)而遭重創的個股，20日收復失地。航空公司和郵輪公司引領反彈。前一日下跌4%的美國航空和達美航空在20日分別上漲8.38%和5.45%。皇家加勒比上漲7.76%。

隨著債券殖利率攀升，銀行股也出現反彈，摩根大通和美國商銀分別上漲1.86%和2.03%。區域銀行領漲金融類股，Zions Bancorp和Regions Financial分別上漲5.24%和4.13%。區域銀行往往與10年期殖利率息息相關。

前一日受創最重的類股能源和工業股也出現反彈。埃克森美孚(Exxon Mobil)上漲1.12%，奇異電氣(GE)上漲5.79%，Honeywell上漲4.08%。

蘋果全日穩步攀升，漲幅2.6%，完全抵消前一日跌幅。

摩根大通美國股票策略主管拉科斯布哈斯(Dubravko Lakos-Bujas)在報告中寫道：「我們對股市仍然持建設性態度，認為最新一輪的成長和放緩擔憂為時過早且言過其實。」他將史指的年底目標價從4400點調升至4600點，較19日收盤價上漲8%。

隨著20日的反彈，史指僅較上周創下的歷史高點低2%。在19日盤中大跌時，一度低於其50日移動均線。然而，最終收盤仍持穩於這個關鍵的技術水平之上，這對交易者來說是個樂觀的信號，預示反彈。

隨著delta變種病毒的傳播，新增新冠病毒病例正在上揚，主要來自未接種疫苗的人群。根據疾病預防控制中心(CDC)的數據，美國在過去7天內平均每天約有2萬6000例病例，是一個月前平均水平的2倍多。

Independent Advisor Alliance資訊長扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示，許多周期性個股正遭拋售，因為擔心新生疫情會「阻止經濟復甦」，「我們認為情況並非如此，並願意讓這波拋售順其自然，相信經濟將完全復甦並恢復到先前成長軌跡，在此信念下逢低買入，從而推升大多數航空、旅遊和休閒業等周期性個股。」

比特幣隔夜跌破3萬元門檻，引發各加密貨幣的拋售，這也是市場可能出現投機行為的另一個跡象。價格下跌並沒有導致長期拋售，仍穩定在2萬9000元範圍內。

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