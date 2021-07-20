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格芯宣布紐約建第2座晶圓廠 指英特爾收購報導為臆測

編譯葉亭均／綜合外電
格芯宣布紐約建第二座晶圓廠，圖為該公司在紐約州馬爾他的園區。（美聯社）
格芯宣布紐約建第二座晶圓廠，圖為該公司在紐約州馬爾他的園區。（美聯社）

全球晶圓四哥格芯（Global Foundries）19日表示，將在紐約州馬爾他總部附近興建第二座晶圓廠，並且支出10億美元提高現有晶圓廠產量，解決全球晶片短缺問題。格芯執行長另表示，公司仍推動明年上市的計畫，關於格芯可能被英特爾收購的報導純屬推測。

格芯宣布，新廠將座落在格芯位於紐約上州Fab 8晶圓廠園區內，該公司今年稍早將總部從加州搬遷至當地。新廠將使當地晶片產能提高一倍，並新增1,000個就業機會，資金來自民間與公共合作，包括聯邦與州的投資

格芯計畫立即支出10億美元將現有晶圓廠的年產能提高15萬片晶圓。該公司主要生產用於5G的射頻通訊晶片、車用晶片和其他專用半導體。格芯是阿拉伯聯合大公國的主權基金Mubadala投資公司持有。

格芯表示，這些投資是該公司全球拓展計畫的一環，其他投資包括今年宣布耗資40億美元在新加坡新建晶圓廠，以及投入10億美元讓德國Fab 1擴廠的計畫。

格芯執行長柯斐德（Thomas Caulfield）在一場活動中表示：「我們產業未來十年的成長幅度預期會比過往50年更多。」美國商務部長雷蒙多和紐約民主黨參議員、參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）親自出席了這場活動。

此前，美國參議院在今夏通過一項包含520億美元支持半導體製造的法案，法案接下來等待眾議院核准。

雷蒙多在這場活動中表示：「我們不僅是希望再建造四座、五座或六座晶圓廠，儘管我們的確是要這麼做。我們希望打造整個生態體系。」

柯斐德另接受彭博電視專訪時表示，正維持讓格芯在明年首次公開發行股票（IPO）的計畫。談到關於格芯成為英特爾收購目標的報導時，他說：「那樣的討論還不成氣候」，由於公司正邁向明年公開售股，「能夠預期會有大量的傳言出現」。

消息人士透露，Mubadala投資公司正規畫要讓格芯上市，華爾街日報上周揭露，英特爾正研議以300億美元收購格芯。

路透引述消息人士報導，格芯尚未與英特爾針對此事積極討論，Mubadala正聚焦按規畫讓格芯上市。Mubadala不願對此回應。

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