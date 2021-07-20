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美股早盤漲勢擴大 道瓊指數漲逾400點

美股早盤漲勢擴大 道瓊指數漲逾400點

編譯林聰毅／綜合外電
美股20日早盤擺脫前一天慘跌的低潮，道瓊工業指數回漲逾400點。美聯社
美股20日早盤擺脫前一天慘跌的低潮，道瓊工業指數回漲逾400點。美聯社

10:37AM 更新

美股20日早盤擺脫前一天慘跌的低潮，道瓊工業指數回漲逾420點，漲幅1.26%；標普500及那斯達克指數分別上升0.7%及0.38%。費城半導體跌0.41%，台積電ADR跌0.59%。市場臆測在新冠疫情捲土重來之際，美國聯準會（Fed）將繼續以超低利率支撐經濟復甦。

10:08AM 美股道瓊早盤漲逾300點

美股20日早盤擺脫前一天慘跌的低潮，道瓊工業指數回漲逾300點，標普500及那斯達克指數分別上升0.65%及0.36%。費城半導體跌0.41%，台積電ADR跌0.59%。

投資人擔心，新冠肺炎Delta變種病毒迅速傳播可能阻礙經濟復甦，在19日大舉拋售股票，道瓊指數大跌逾700點，為去年10月28日以來最大跌幅，標普500及那斯達克指數分別下挫1.6%及1.1%。

許多在前一天遭重創的股票在20早盤出現反彈，美國航空上漲近 0.8%、達美航空走高1%、皇家加勒比郵輪公司漲 0.6%、 嘉年華郵輪公司小升0.7%。

摩根大通美國股票策略主管拉科斯-布哈斯在報告中說：「我們對股市仍抱持積極態度，並且認為最新一輪的成長和放緩擔憂為時過早，而且言過其實。」 這位策略師將標普500指數的年底目標價從 4,400 點上調至 4,600 點，較19日收盤上漲 8%。

指數 那斯達克 股票

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