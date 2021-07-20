美國6月新屋開工數攀抵三個月最高

根據美國政府20日發布的數據，6月新屋開工數經年化後為164萬戶，攀抵三個月最高，也優於分析師預估的159萬戶，顯示儘管供應鏈限制和勞動力短缺問題依舊揮之不去，但住宅營建仍很穩健。美聯社

美國 6月的新屋開工數優於市場預期，並且升抵三個月最高，顯示儘管供應鏈 限制和勞動力短缺問題依舊揮之不去，但住宅營建仍很穩健。

根據美國政府20日發布的數據，6月新屋開工數經年化後為164萬戶，攀抵三個月最高，也優於分析師預估的159萬戶。

被視為未來房市景氣指標的營建許可，在6月下降至年率160 萬戶。居高不下的建料成本，加上土地和勞動力的短缺，令想要大興土木的建商裹足不前。全美住宅建商協會（NAHB）19日的調查顯示，供應疑慮和銷售放緩致使建商信心在7月跌至11 個月低點。

房屋庫存緊縮導致房價 飆升，削弱了買家的興趣。根據密歇根大學 7月的數據，創紀錄的 71% 消費者表示，房價上漲是購買條件惡化的原因之一。

政府的報告顯示，6 月開工的獨棟住宅數量增加了 6.3%，達到 116萬戶，增速為 3月以來的最快。 集合式住宅的開工數攀升6.2%，攀抵2020年7 月以來最高。

6月獲准興建但尚未開工的獨棟住宅數量上升至 144,000戶，為 2006 年 10 月以來的最高，顯示建商的銷售管道通暢。