大仁說財經 | 股指迭創新高，投資人卻近關情怯

股指在高點徘徊，投資人欲迎還拒。（路透）

道瓊工業指數和史坦普500指數2021年以來都上漲約15%，並且都離歷史高點大約只有1個百分點。但股市仍不時出現大跌走勢，顯示投資 人仍對股市前景極為謹慎。

根據《CNN》編製的商業恐懼與貪婪指數，在檢視7種不同的市場情緒指標後，顯示出極度恐懼的跡象。7個指標中有4個處於看跌區域。

此外，對避險債券 的需求正在回升。推動指標10年期美國國債殖利率 一路下跌至1.3%，而最近的高點是在3月的高於1.75%。

投資人也開始買進更多的看空期權，賦予他們以特定價格賣出股票和其他資產權利的合約。

股價及52周新低與高點的個股數量正在增加，下跌股票的交易量也超過上漲股票的交易量。但即使如此，大型科技股中最知名的FAANG等成分股的穩健收益協助提振了大盤走勢。

保持一點恐懼是健康的

投資人會擔心是因為幾個正當理由。

即使經濟和企業獲利已從去年春季和初夏的新冠疫情時期低點大幅反彈，但人們仍然擔心Delta變種病毒以及許多人仍未接種疫苗等現實問題。

至於經濟復甦也存在相互矛盾的跡象。根據商務部報告，6月零售銷售大幅反彈，但另一份總經報告顯示消費者信心大幅下降，讓情況變得更加複雜。

許多消費品價格的持續上漲也拉響了通膨警鐘。

不過，有些市場專家認為，有這種懷疑態度是正常的。

華爾街有句諺語說：股市的上揚要靠許多憂慮，也就是說，即使存在合理的擔憂，如果股市上漲，這仍是個好兆頭。若是沒有這類擔憂，往往會導致過度投機和市場泡沫。

RBC Wealth Management投資組合諮詢集團副總裁博格丹諾娃(Kelly Bogdanova)表示：「在經濟和股市出現震盪後，恐懼揮之不去。投資人需要很長時間才能對股市從底部回漲感到滿意。」

她補充指出，「我寧可看到市場上有些恐懼，也不想看到投資人志得意滿。投資人的緊張並不會讓我困擾。」

股市前途坎坷，但阻力最小的路徑是上揚

話雖如此，投資人可能不得不為未來幾個月的更大波動預先做好準備。

所謂的炒股輕鬆賺錢，可能在今年股市大漲的時期就已經結束了。博格丹諾娃表示，「市場現在正在進入一個過渡期」而非「爆炸式成長，它將是前進兩步後退一步」的環境。

通膨擔憂和對聯準會(Fed)如何應對物價上漲等重點新聞的不安，也可能持續存在。但近日債券殖利率的下滑事實上可能對投資人來說是個令人鼓舞的跡象。

如果債券市場真的那麼害怕通膨，那麼殖利率就應該是上升而不是下降。通貨膨脹通常會導致更高的利率，而不是反其道而行。

因此，債券投資人似乎同意Fed主席鮑爾(Jerome Powell)的觀點，鮑爾一再將當前的通膨情形描述為「過渡性質」。

BOK Financial首席投資策略師懷特(Steve Wyett)表示：「債券市場釋出的訊息是：通脹擔憂不會是永久性的。」

還有一個事實：企業獲利預計將繼續攀升。這對股市而言是個好兆頭。

FactSet匯整的數據顯示，分析師預計第3季企業獲利同比增加24%，第4季成長近19%。明年的成長預計會有所下降，但分析師仍預測2022年的獲利將健康增加11%。

更重要的是，即使許多企業正在提高工資以吸引勞工重返工作崗位，但獲利仍在繼續攀升。

懷特說：「企業有空間為勞工成本支付更多費用，而不會損害它們的獲利率。」「企業獲利接下來應該會持續成長。這個階段的榮景將從紓困方案帶動的復甦過渡到私營部門擴張。」