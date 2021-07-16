道指挫300點 本周全面收跌

由於通膨擔憂蓋過強勁的零售銷售數據和優於預期的財報，美股下跌，本周主要股指全面下跌。圖為16日周五的紐交所。(美聯社)

由於通膨擔憂蓋過強勁的零售銷售數據和優於預期的財報，美股下跌，本周主要股指全面下跌。

道瓊工業平均指數 下跌299.17點或0.86%至3萬4687.85點。史坦普500指數下跌32.87點或0.75%至4327.16點。那斯達克綜合指數下跌115.9點或0.8%至1萬4427.24點。

3大股指本周收低，同時終止連續3周上揚。道指本周收跌0.52%，史指下跌0.97%，那指下跌1.87%。

密西根大學7月上半月消費者信心指數為80.8，低於上月的85.5，未達經濟學者的預期。報告也顯示通膨預期上升，消費者認為明年物價將上漲4.8%，為2008年8月以來最高水平。

在密西根大學報告發布後不到半小時，道指就回吐漲幅，之後各股指也隨著時間過去一路下跌。

Capital Economics資深美國經濟學者亨特(Andrew Hunter)表示，消費者信心疲軟「表面上很難與就業成長加速和股市持續反彈相提並論」，但該報告「表明對通膨飆升的擔憂正在加劇，已超過其他正向數據」。

即使史指和道指曾短暫觸及歷史新高，但因通膨擔憂讓整周走勢受阻。6月消費者物價指數同比上漲5.4%，為近13年來最快增速。

股市16日開盤走高，道指上漲超過100點站上3萬5000點。開盤前公布的數據顯示，6月零售和食品服務銷售成長0.6%，與接受《道瓊》調查的經濟學者預計的下降0.4%背道而馳。

雖本周下跌，道指今年來仍上漲13%，距歷史高點僅1.15%。史指同比上漲15%，較紀錄水平低1.51%。

Miller Value Partners董事長兼投資 長米勒(Bill Miller)在投資人公開信中表示：「在我看來，市場估值總體上仍呈合理，大多數股票的定價都可以提供正負幾個百分點的市場回報率。」

他說，「美股存在一些看來明顯高估和一些明顯低估的部分。我們可以找到很多個股來填充投資組合，因此可以繼續保持充分投資。」

油價雖從高點回落，能源股仍是2021年最熱門的類股，16日跌入修正區。能源特選產業SPDR基金下跌2.97%，是所有類股中跌幅最大，較高點下跌14.18%。即使如此，該類股在2021年仍上揚約28%，使其成為11個主要類股中表現最佳。

科技股走勢疲軟也打壓股市。在下周發布第2季財報前，串流媒體巨頭Netflix和輝達股價都下跌。

投資人消化了第2季財報首周的強勁結果。雖然一些大型公司在經濟復甦期間公布良好的獲利和營收，但股市的反應一直很平靜。

TD Ameritrade首席市場策略師奇納漢(JJ Kinahan)表示：「最近幾乎可以利用10年期美國國債殖利率 來預測股市走勢，而殖利率通常會根據對聯準會(Fed)可能袖手旁觀的看法而變動。」「財報絕對重要，但從短期來看，Fed仍是每個人最重要的觀察目標。」

他說，「良好的業績可能已成為部分投資人獲利了結的理由。總體而言，由於獲利預期太高，任何一家公司要想給人留下深刻印象需要異常表現。」

雖然摩根大通和美國商銀等個股獲利大幅成長，但金融特選產業SPDR基金本周仍下跌1.5%。

本周股市大部分上行壓力來自少數幾隻大型網路和通訊股。蘋果和谷歌母公司Alphabet本周上揚。