氣候變遷恐影響退休財務 消費者要思考房屋及投資

氣候變遷 帶來的極端天候,例如美國西北部高溫連破紀錄,可能衝擊民眾退休 財務規劃,消費者應預做準備。

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)今年5月公布報告便指出,以聯邦政府機關員工為例,養老金(pensions) 、401(k)退休帳戶與全球經濟一樣,面對氣候變遷風險時,同樣顯得脆弱。乾旱、野火、洪災,從石化能源轉換到可再生能源過程中的長期成本開銷,私人企業及整體經濟都可能付出代價。洪水等天然災害將讓房子價格大受影響,退休族或屆臨退休民眾也應思考自保之道。

氣候風險評估研究機構Trucost指出,規模最大的全球企業當中,約有三分之二在氣候變遷高風險地帶擁有建築物、工廠或其他資產,其中最高風險的隱憂來自野火、缺水、熱浪及颶風。

政府稽核處報告中指出,某些產業面臨氣候變遷威脅尤其嚴重,例如石化油料公司;從現在到2050年間,煤礦、石油及天然氣產業的年投資 報酬率,可能每年縮水9%,假設前提是全球氣溫增加不超過攝氏2度的情況下,但某些科學家擔心溫度升高實際狀況恐將超過預期。

報告中指出,電力公司的年投資報酬率(annual investment returns)在同期之間可能也將減少3%,販賣食品、飲料或日常生活用品的主要廠商,當極端天候變得普遍時也將變得脆弱,因為可能面臨缺水問題,農作物收成大受影響。

「晨星投資管理機構」(Morningstar)環境、社會與治理(ESG)策略部主任霍爾(Jon Hale)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時說,與五年前相比,投資人如今對於氣候變遷已越來越憂心。他表示,由於問題非常複雜,就連專業投資人也捉摸不定。

為聯邦公務員設立的「節約儲蓄計畫」(Thrift Savings Plans,簡稱TSPs)預計從2022年起,將開放參加者從共同基金窗口(mutual fund window)自行選擇投資標的。霍爾指出,只要擁有充足訊息,參加者投資時可把氣候風險納入考量,「但這等於把所有責任都放在並非投資專家的一般勞工身上」。

對於絕大多數美國民眾來說,房子占個人資產絕大部分。哥倫比亞廣播公司報導,氣候變遷影響投資基金,民眾要對退休存款做出防護準備,也要考慮房價可能因為全球暖化引發的洪水、乾旱及其他極端天候因素而受到衝擊。

非營利組織「第一街基金會」(First Street Foundation)指出,光是在2021年裡,美國屋主可能便因洪水而荷包共計失血200億元,由於海平面逐漸升高,房屋保險保費估計也將隨之調漲。非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)分析報告指出,受到天災打擊的民眾,後來經常發現信用分數(credit scores)分數變低,各種帳單因為手頭拮据遲繳,財務問題如同雪球越滾越大,最後聲請破產或失去房子。

財務專家建議退休族或屆臨退休的民眾,仔細評估是否住在乾旱地區,或者住在容易遭受洪水、龍捲風或颶風侵襲的地帶,要採取行動保護房地產。賓州大學華頓學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)伯特納養老金及退休安全研究中心(Boettner Center for Pensions and Retirement Security)經濟學家密歇爾(Olivia S. Mitchell)舉例說,民眾可以加設地基支架把房子墊高,或者更換屋頂,甚至直接搬到更安全的地點,「要為一連串具有高度破壞性的事件預做準備」。