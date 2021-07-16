Fed主席鮑爾可能丟工作？遭痛批銀行監管不力

美國聯準會主席鮑爾。（美聯社）

美國 參議院兩位民主黨重量級議員對聯準會 （Fed）主席鮑爾 （Jerome Powell）的銀行監管成績提出嚴厲批評，認為他對美國大銀行過於軟弱，這使得明年2月任期屆滿的鮑爾能否獲提名連任，打上了問號。

參院銀行委員會主席、代表俄亥俄州的民主黨籍參議員布朗（Sherrod Brown）在兩個半小時的聽證會一開始就問：「鮑爾主席，在您任職期間，聯準會取消重要的防護措施，使大銀行更容易推高股價，並強化其在美國經濟中已然巨大的力量。」

代表麻州的民主黨籍參議員華回應布朗的憂慮指出：「過去四年裡，我看到一項又一項削弱監管華爾街銀行的舉措。」

民主黨高層批評聯準會主席監管不力通常不會引起太大的關注，但現在並不是平常時期，鮑爾的第一個四年的主席任期將於明年2月結束，美國總統拜登必須決定，是否讓他連任，還是另請高明。

自由派雜誌美國展望（The American Prospect）主編Robert Kuttner周三撰稿說，拜登可能任命新聯準會主席。Kuttner是最早報導拜登考慮提名前聯準會主席葉倫擔任財長的人士之一。

Beacon Policy Advisors管理合夥人Stephen Myrow認為，拜登還沒有下定決心，他可能繼續任命鮑爾，也可能透過任命第一位非裔聯準會主席來創造歷史，「現在很難給鮑爾打分數，因為考試尚未結束」，等秋季能更了解經濟走勢。

美國總統向來在夏末或秋季就是否再度提名做出決定。前總統川普當年拒絕提名葉倫連任，選擇了鮑爾。

財長葉倫（Janet Yellen）周四說，是否提名聯準會主席鮑爾連任，是她和總統拜登將交流的問題，但她拒絕發表意見。

葉倫接受CNBC訪問時表示，提名聯準會主席人選是「我將與總統進行的討論」。她說聯準會工作做得「很好」，但未多加說明。

葉倫表示，近期美國公債殖利率下跌反映通膨仍將受到控制的觀點。她還說，投資人並沒有忘記疫情之前普遍存在的長期停滯模式--結構性經濟成長和通膨放緩。

另外，駐華盛頓的Raymond James政策分析師Ed Mills指出，鮑爾之外，拜登可能在明年之前決定4位聯準會新董事，在7人董事會中占多數。