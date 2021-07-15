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狗狗幣共同創辦人痛批：加密幣是場騙局 讓富者更富

編譯林奇賢／綜合報導
狗狗幣一開始是個玩笑，但如今狗狗幣共同創辦人帕默爾（Jackson Palmer）卻再也不覺得好笑了。（路透）
狗狗幣一開始是個玩笑，但如今狗狗幣共同創辦人帕默爾（Jackson Palmer）卻再也不覺得好笑了。（路透）

狗狗幣共同創辦人帕默爾（Jackson Palmer）14日在推特上毫不留情地痛批，加密貨幣是為有錢人打造的科技，讓富者更富，而最容易「被割韭菜」（意指在市場大戶眼中，總會有源源不絕的新散戶投入市場被割，這些人被戲稱為「韭菜」）的投資人，卻暴露在最高風險之下。

Marketwatch報導，帕默爾說：「在研究多年後，我認為加密幣本質上是種右翼、超級資本主義的技術，主要目的是透過避稅、減弱監管力道，以及人為導致的稀缺性等手段，增加持有者的財富。」

帕默爾指出，加密幣根本不是讓傳統貨幣體制去中心化、自由主義化的替代品，反被一群由富人組成的強力聯合壟斷集團掌控，這群人已逐步把持許多既有中心化金融系統的相關機構；照理來說，這些機構原本是要取代既有的中心化體制。

帕默爾還說：「加密幣產業利用見不得光的商業關係網路、買通網紅，以及對各家媒體利益輸送，灌輸有如邪教般『快速致富』的想法，從那些天真、亟欲獲利的人身上榨取新的資金。」「在加密幣出現之前，確實已有金融剝削的狀況，但加密幣幾乎可說就是專門為社會頂層的人打造，這些人可更有效率地牟取暴利，還削弱了『韭菜』的保障。」

而另一位狗狗幣共同創辦人馬庫斯（Billy Markus）在推文底下留言回應：「他通常都言之有理。」

狗狗幣 貨幣 投資

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