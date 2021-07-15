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美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名

太陽能關鍵原料「多晶矽」美封殺新疆貨 利了誰？

記者劉芳妙／台北報導
美國參院通過最新法案，禁止所有來自新疆或在該地區製造的商品輸美。（路透）
美國參院通過最新法案，禁止所有來自新疆或在該地區製造的商品輸美。（路透）

美國參議院通過最新法案，禁止所有來自中國新疆或在該地區製造的商品輸美。這意味白宮為懲罰北京對待維吾爾少數民族，封殺新疆製品出重手，將成為正式法案。

新疆是全球最大太陽能關鍵原料多晶矽產地，先前已傳出美方有意封殺當地產品輸美的消息，如今美方將立法嚴禁，達能、聯再能、茂迪、元晶等台廠獲得轉單的效應更強勁。

路透社報導，這項「防止維吾爾人強迫勞動法案」提出「可反駁的推定」，即推定在新疆製造的產品是出自強迫勞動力，繼而依據1930年的關稅法加以禁止，除非美國監管機關能夠提出證明推翻這項推定。

相關議案獲得共和黨與民主黨參議員一致通過，舉證責任將轉移到進口商身上。現行法規已在具有強迫勞動的合理證據下，禁止進口相關產品。該法案接下來須聯邦眾議院通過。

民主黨與共和黨幕僚認為，這項法案將在眾院輕鬆獲得通過，主因眾院去年就曾幾乎一致支持類似法案。眾院通過後，再呈送給總統拜登簽署成法，但目前還不清楚時程。

台灣市場人士分析，新疆占全球多晶矽供應量比重高達50%，而多晶矽是製造太陽能板和半導體的關鍵材料。先前美方已透露抵制新疆多晶矽等產品，已讓台灣太陽能業陸續有轉單效應，如今隨著相關法案立法在望，達能、聯再能、茂迪、元晶等台灣太陽能廠將迎來更強勁的轉單效益。

台灣太陽能業者認為，如何在美中角力的夾縫中生存，是台廠能否揮軍海外的關鍵。現階段大多數業者選擇在東南亞設廠再出貨美國，除了稅率較低，也能從東南亞向中國大陸進口多晶矽原料來製造電池片。

目前台系太陽能廠主要營收來源仍以國內市場為主，但電池片外銷海外的比重已有提升趨勢，未來若要進一步擴大規模，勢必要到海外投資。

市場人士分析，中國長期掌握全球太陽能產業的話語權，除了因掌握絕大部分多晶矽原料生產之外，官方大舉補貼太陽能企業，加上坐擁龐大內需市場，加速大陸太陽能產業快速壯大，打亂全球產業平衡秩序。

白宮意識到中國太陽能業的壯大，已嚴重威脅美國太陽能廠的生存空間，因此透過貿易戰、捍衛人權訴求等方式力抗。

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