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財報佳亦無助 史指反向走跌

財經新聞組／綜合報導
雖然第2季財報繼續優於預期，但史坦普500指數仍然下跌。美聯社
雖然第2季財報繼續優於預期，但史坦普500指數仍然下跌。美聯社

雖然第2季財報繼續優於預期，但史坦普500指數仍然下跌。

史指下跌14.27點或0.33%收4360.03點。道瓊工業平均指數上揚53.79點或0.15%收3萬4987.02點。那斯達克綜合指數下跌101.82點或0.7%收1萬4543.13點。

摩根史坦利的第2季財報超出分析師預期，但其股價僅小升。該行股價今年來上漲35%。

本周至今有18家史指成分股發布財報，都超出分析師預期，平均每股獲利超出預期18%。但這些個股的股價在財報發布後平均下跌0.58%。

嘉信理財(Charles Schwab)首席投資策略師松德斯(Liz Ann Sonders)表示：「股市表現與過去一年一樣好，因為它預期現在的財報會有所改善。」「很多新聞已提前反映了。」

科技股走低，蘋果在前一天創下新高紀錄後下跌0.45%。本周初投資人似乎再次看好科技股，但亞馬遜、臉書和谷歌母公司Alphabet等股票均下跌約1%。

史指雖小幅回調，但仍徘徊在歷史高點附近。由於預期獲利會大幅回升，史指今年來已經上漲16%。

DoubleLine Capital CEO岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，只要協助經濟從疫情中復甦的紓困方案繼續實施，股市就可能繼續保持創紀錄的水平。

他說，「投資人面臨的問題在於這種免費貨幣紓困措施會持續多久。」「只要它繼續下去，股市就可以像以往一樣繼續走高。」

聯準會(Fed)主席鮑爾第二天在國會作證時，堅持在改變寬鬆貨幣政策之前，Fed會繼續評估經濟復甦，「我們面臨的挑戰是如何應對這種超出預期的通膨。如果它是暫時的，那麼對此做出反應是不合適的。但如果它變得越來越長，我們將被迫繼續重新評估會影響預期的風險，並且時間會更長，這就是我們正在監測的。」

鮑爾14日在眾議院金融服務委員會的證詞中平息了投資人對Fed寬鬆政策很快就會削減的擔憂，即使出現通膨也一樣。

一如經濟學者的預期，截至7月10日當周的首次申請失業救濟金人數總計36萬人，創下疫情時期新低。

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