Fed褐皮書：美經濟復甦步伐加快 就業增但通膨高

美國聯準會14日發布最新褐皮書說，過去兩個月經濟復甦的步伐加快，就業勁增但通膨高於平均水準。（美聯社）

美國聯準會 （FED）周三（14日）發布最新褐皮書說，過去兩個月經濟復甦的步伐加快，推動廣泛的就業成長，低技能職務增加尤為明顯，但經濟重啟給企業招聘和供貨造成壓力。

褐皮書調查報告表示，「美國經濟從5月下旬到7月初進一步走強，顯示出溫和至強勁的成長態勢」。這是2018年初以來，褐皮書對國民經濟狀況的最樂觀表述，但是 ，「供應面的干擾變得更加普遍，包括原物料和勞動力短缺、交貨延遲，以及許多消費品庫存較低」。企業愈發擔心，干擾持續時間會比官員預期的更長。

物價也以「高於平均水準的步伐」攀升，企業顯然不確定高通膨會很快消退，「儘管部分聯絡人認為物價壓力是暫時的，但大多數預估，未來幾個月的投入成本和銷售價格將進一步上升」。

褐皮書是基於截至7月2日止、聯準會轄下12家地區性準備銀行搜集來自於在地企業人士、經濟學家、市場專家等等對當前經濟情況的看法，交由波士頓聯邦準備銀行彙整而成。

聯準會主席鮑爾周三起赴眾議院金融服務委員會作證，為期兩天。鮑爾認為，美國經濟復甦的進展仍不足以開始縮減資產購買規模，承諾保持聯準會對經濟的「強有力支持」，以助其從疫情中完全復甦，但議員就當前的高通膨向他尖銳提問。

根據褐皮書，「需求前景進一步改善，但許多聯絡人對供應限制的緩解表達不確定或悲觀態度」。

所有12個地區都報告就業增長，其中四分之一的地區稱勞動力市場「溫和或強勁」增長。報告裡說，「健康的勞動力需求廣泛，但低技能職務的需求最強，部分地區的企業預計，招工難的情況將延續到初秋」。

薪資增長也很普遍，尤其低薪勞工 的薪資漲幅高於平均，企業爭先恐後地填補空前的職缺，「所有地區都注意到企業越來越多地使用非工資現金等激勵措施來吸引和留住勞工」。但有部分雇主說，上調薪資沒能吸引到求職者。

在舊金山地區，雇主注意到運輸和物流部門的卡車司機和其他勞工普遍短缺，加劇供應鏈的中斷和延誤。此外，雇主指出，有缺乏移民勞動力和難以獲得工作簽證的問題。

報告發現，在芝加哥，雖然職缺很多，但「勞工對工作環境、日程安排的靈活性和薪酬，變得更挑剔」。

聖路易斯聯邦準備銀行的一份報告指稱，「肯塔基州的一家餐廳說，提供時薪16美元起的待遇，但沒有求職者」。該行總裁布拉德立場偏鷹派，是主張明年升息的7名聯準會決策者之一。他認為疫情和其他因素，例如股市榮景，可能改變了勞動力供應動態，部分勞工選擇退休，而非重返工作崗位。

聯準會每年公布8份褐皮書，時間是在聯邦公開市場理事會（FOMC）利率決策會議的前兩周。FOMC將在7月27-28日召開下次會議，預料委員會繼續6月會議的辯論，即在通膨高於預期的情況下，對經濟的非常規支持措施該維持多久。