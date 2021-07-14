Fed政策不變 史指道指小漲

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示將繼續維持寬鬆貨幣政策後，史坦普500指數小幅收高。(美聯社)

在聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)表示將繼續維持寬鬆貨幣政策後，史坦普500指數 小幅收高。

史指在盤中觸及新高後上漲5.09點或0.12%收4374.3點。道瓊工業平均指數上漲44.44點或0.13%收3萬4933.23點。那斯達克綜合指數下跌32.7點或0.22%收1萬4644.95點。

鮑爾14日在國會半年聽證會證詞中表示，即使通膨數據飆升，但Fed可以繼續等到最後才開始放鬆債券購買。他表示，預計通膨將趨緩。

他說，「在6月的會議中，委員們討論去年12月採用資產購買指南之後經濟朝著目標發展的進度。雖然達到「進一步實質進展」的標準還有很長的路要走，但預計進展將繼續下去。」

鮑爾15日將繼續在參議院作證。

鮑爾發表講話後，10年期美國國債殖利率 接續近幾個月的走勢下跌。即使6月生產者物價指數(PPI)顯示通膨高於預期，但殖利率仍走低。

與此同時，受蘋果股價創歷史新高的推動，那斯達克100指數創下歷史新高。

據報導，蘋果要求供應商將其下一代iPhone產量提高20%，股價上漲 2.41%。摩根大通還將蘋果列入其關注名單，並提高該股目標價，認為還有20%的潛在上漲空間。

大型銀行和其他主要進業繼續發布第2季財報。

高盛分析師赫西(Chris Hussey)在報告中表示，「隨著時序進入第2季財報季，市場似乎更加關注經濟的下一步以及通膨是否會隨之而來。」

由於投資人關注Fed和通膨數據，就算業績優於預期，但本周至今的財報並未造成股市大幅波動。

根據分析，本周公布上季財報的12支史指成份股中，所有公司的每股獲利都超過預期，但在公布財報後平均下跌0.56%。

美國商銀第2季營收216億元，略低於Refinitiv估計的218億元，股價隨後下跌。該行表示，低利率使淨利收入減少6%。

與此同時，美國航空股價上漲，此前該公司預測第2季營收將較先前預期為佳，虧損更小。該公司將於7月22日公布上季業績。

史指今年以來上漲超過16%，在過去12個月上漲超過36%，代表利多多半會反映在股票上。根據FactSet收集的分析師估計，史指上季獲利預計將同比增加64%。