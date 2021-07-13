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惠譽警告：美國政治分歧嚴重 可能丟失AAA信評等級

編譯季晶晶／綜合報導
惠譽國際信用評等公司13日警告，美國可能因為嚴重政治分歧，丟失AAA的完美信評等級。（路透）
惠譽國際信用評等公司13日警告，美國可能因為嚴重政治分歧，丟失AAA的完美信評等級。（路透）

惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）周二警告，美國可能痛失完美的信評等級，部分原因是對民主的持續攻擊，以及日益惡化的政治兩極化。

這家信評公司說，「治理」是美國的一項「弱點」，惠譽特別提及1月6日國會暴亂，以及有數十個州正努力從嚴限制投票權。

惠譽在報告中表示：「鑑於上次審查以來的事態發展和未來風險，治理惡化代表評等面臨進一步的風險。」

儘管惠譽重申美國AAA信評等級，但表示，因為債務水準上升和這個全球最大經濟體的政治現況，評等可能會生變。

惠舉在報告裡說：「前任總統未承認敗選，以及國會1月認證總統選舉生出事端，其他評等極高的主權國家都沒有這種事。」

另一家信評機構標普全球公司（S&P Global Ratings）2011年下調美國評等，引發金融市場動盪。若遭惠譽下調評等，被降評國家的借貸成本可能上揚，債務再融資變得更昂貴。

惠譽表示，如果「治理的品質惡化，破壞美國政治體系的完整性」，該機構可能下調美國信評等級。這將被視為消極結果，因為此事可能限制政府管理經濟和吸收經濟衝擊的能力。

關於投票權的辯論也可能影響美國的信評等級。

惠譽說，「一些州重新起草選舉法可能會削弱政治體系，增加投下去的選票和政黨代表性之間的分歧，這些事態發展凸顯出兩黨欠缺合作，和難以在國會制定政策和通過法律的持續性風險。」

在投票權的辯論之外，惠譽呼應共和黨人對美國債台高築的憂慮。該機構表示，目前債務比持穩於若借貸「進一步顯著增加」可能導致評等下調的水準，「然而，包括實質利率和財政赤字在內的關鍵變數，恐怕不會遵循預期路徑，可能會造成下行風險。」

美國 投票 共和黨

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