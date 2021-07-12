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道指近35000點 史指那指創新高

道指近35000點 史指那指創新高

財經新聞組／綜合報導
道瓊工業平均指數收盤接近3萬5000點，因為投資人對本周展開的第2季財報季更趨樂觀。美聯社
道瓊工業平均指數收盤接近3萬5000點，因為投資人對本周展開的第2季財報季更趨樂觀。美聯社

道瓊工業平均指數收盤接近3萬5000點，因為投資人對本周展開的第2季財報季更趨樂觀。

道指升126.02點或0.36%至3萬4996.18點。史坦普500指數上漲15.08點或0.35%至4384.62點，同樣創下收盤紀錄。那斯達克綜合指數上漲31.32點或0.21%收1萬4733.24點，同創收盤新高。史指今年來總漲幅超過16%。

在第2季財報開始之前，投資人顯得謹慎樂觀。摩根大通和高盛將在13日盤前首批發布財報的大公司之一。這兩支股票均走高，金融類股領漲史指。

Cresset Wealth Advisors投資長阿布林(Jack Ablin)表示：「大多數投資人都在期待重磅獲利數字，而這些數字可能都會峰值。」「本周這些財報最重要的部分將是管理層對前景的討論，不一定是過去3個月的業績數字。」

根據FactSet收集的估計，第2季獲利預計將較一年前疫情期間飆升超過64%。如果企業實現這些預期，這將是2009年最後一季走出金融危機之後最大成長率。

與疫情經濟復甦相關的個股略有走弱，嘉年華和奇異電氣(GE)走低。與此同時，科技股表現強勁，特斯拉和輝達走高。

《黑寡婦》上周首映，國內票房收入達到8000萬元，迪士尼股價上漲，這是疫情期間上映的所有電影中最高票房。該公司還表示，這部電影在Disney+上的銷售獲得6000萬元的額外收入。

未來幾周，財報季將是推動股市的主要力量，初步跡象看起來不錯。到目前為止，66家史指成分股在第2季財報中發布了正向的獲利財測，這是自FactSet開始跟踪這項數字以來最多數量。隨著經濟重新開放，有11個類股都將實現成長，能源、工業、消費性非必需品、金融和材料業的所有 11 個行業將會是最大。

美國商銀分析師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)在報告中表示：「在經濟放緩的擔憂中，持續的獲利動能應會加強投資人對經濟復甦的信心，並推動股市主力回歸價值型。」

與摩根大通和高盛一樣，百事可樂也將在13日開盤前發布財報。美國商銀、花旗集團、富國銀行、達美航空和貝萊德14日公佈業績，摩根史坦利、Truist和UnitedHealth定15日公布業績。

投資人還等待本周發布的重要經濟數據，包括13日和14日的通膨相關數據，以及16日的6月零售銷售數據。

聯準會(Fed)主席鮑爾將於14日和15日在國會作證。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar) 表示，「在明天CPI數據和鮑爾證詞之前，今天股市處於休息模式。」「雖然財報很重要，但大部分重點要到下周和下下周才會公布。」

他說，「因此，在目前將關注銀行股的說辭前，一切都與明天的CPI有關，一切都與鮑爾是否暗示何時開始縮減購債規模的說法有關。」

投資 鮑爾 疫情

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