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擔憂一掃而空 股指同創新高

財經新聞組／綜合報導
三大股指9日同創歷史新高，由擔憂全球經濟成長趨緩而大跌的前一交易日反彈。美聯社
三大股指9日同創歷史新高，由擔憂全球經濟成長趨緩而大跌的前一交易日反彈。美聯社

三大股指9日同創歷史新高，由擔憂全球經濟成長趨緩而大跌的前一交易日反彈。

道瓊工業平均指數上漲448.23點或1.3%收3萬4870.16點。史坦普500指數反彈48.73點或1.13%收4369.55點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲142.13點或0.98%至1萬4701.92點。史指過去7周中有6周上揚。

本周所有三大股指都上揚。道指本周上漲0.25%。史指和那指分別上漲0.4%和0.4%。

8日領跌的經濟重啟概念股和銀行股9日上漲。美國商銀上漲3.25%，帶動金融股反彈。皇家加勒比上漲3.62%，永利度假村上漲1.98%。美國航空和聯合航空至少上漲2.6%。

小型股羅素2000指數收漲逾2%。

通用汽車(GM)上漲4.85%，投行Wedbush將該股評級升至買進，認為隨著投資人認知其技術和電動車發展程度，該股可能再上漲至少50%。

由於拜登總統簽署一項針對科技巨頭的競爭行為新行政命令，部分大型科技股小幅走弱。亞馬遜下跌0.32%。

10年期國債殖利率反彈7個基點至1.36%，緩解了對經濟放緩的擔憂。1個基點為0.01個百分點。殖利率下降讓投資人感到困惑，10年期國債殖利率8日一度跌至1.25%低點。

Fundstrat研究主管李湯姆(Tom Lee)在給客戶的報告中寫道，「我們認為7月會出現震盪」，史指恐跌至4100點低位。「雖然這只是一種可能性，但我們認為8日可能就代表了『成長恐慌』的高峰，如果這是正確的，股市的風險可能會更加上升。」

摩根史坦利首席美國股票策略師威爾森(Mike Wilson)告訴客戶，「股市穩定地處於周期中期，通常指數會出現10-15%的水平修正。而且經濟成長仍然強勁，預計這種修正反將創造買進機會。」他看好金融、醫療保健和材料。

殖利率 指數 美國

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