美債殖利率回穩 道瓊早盤勁揚逾300點

美股9日早盤止跌回升。路透

美國 股市9日早盤賣壓暫歇，三大指數 同步走高，揮別前市因美國公債殖利率 持續下滑、Delta變種病毒威脅全球經濟復甦展望而觸動的一波賣壓。道瓊指數盤初躍漲逾300點。

道瓊工業指數漲320點，漲幅0.9%，至34,744.3點。同時，標普500指數和那斯達克綜合指數分別挺升0.6%和0.2%。台積電ADR漲0.7%，報118.7美元。

歷經8日一波賣壓襲擊後，美股9日站穩腳步。美國10年期公債殖利率9日早盤回升5個基點至1.342%，協助穩定軍心。10年期美國公債8日價格大漲，走勢反向的殖利率跌破1.25%，是五個月來最低，顯示投資人避險買盤強勁，因為擔心疫情復熾危及經濟復甦展望。

儘管Delta病毒持續傳播，令人憂心疫情可能導致全球經濟復甦脫軌，但一些分析師認為，只因部分亞洲和新興市場國家與疫情搏鬥，不足以終結全球股市漲勢。

Swissquote資深分析師Ipek Ozkardeskaya在9日發布的研究報告中指出，到頭來，殖利率下滑應該有利於股市，因為有助沖淡通膨和聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策急踩煞車的疑慮。

市場多頭人士也指出，美國企業第2季財報季將於下周開鑼，可能捎來好消息，也可能發揮撐盤效果。