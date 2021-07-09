記憶體大廠美光 「AI優化」現金管理 已多賺數百萬美元

記憶體大廠美光科技（Micron Technology）運用人工智慧優化公司現金管理。（本報系資料庫）

美光科技（Micron Technology）因運用自家開發的人工智慧（AI ）工具，為公司戶頭帶進數百萬美元的現金，成為這家記憶晶片業者的額外收益。

在現今低利率 的環境下，企業財務長無不為投資 資金挖空心思，以獲取更高回報。華爾街日報周四（8日）報導，美光運用的AI投資多種不同類別資產和金融機構，產生更高的報酬，也因而與全球20多家銀行建立關係。不過，對於擺在各家銀行的存款以及投資的資產類別的金額，都有所限制。

華爾街日報指出，標普500成分股在今年第1季結束時，總計有3.79兆美元的現金和約當現金在手，去年同期是3.03兆美元，2019年是2.07兆美元。但現在利率接近於零，口袋現金滿滿的企業苦於為這些儲蓄開發更高報酬。

美光以6月3日為準，累積了78億美元現金和約當現金，比去年同期的83億美元少，但還是比2019年多。因為銀行利率直直降，公司包括現金存款在內的利息收入，由去年的2300萬美元，大減至800萬美元。

美光財務長 David Zinsner說，將資金依公司內部規定的限制條件，分布到追求較高報酬的投資標的之上，是個非常複雜的布局，「設計AI工具出來，幫我們用極快的方式進行所有的投資思考」，也大大優化了公司現金管理效率。