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拜登想壓？上海到洛杉磯貨櫃運費 年漲229%到近1萬美元

編譯季晶晶／綜合報導
停靠美國長堤港的貨輪正在卸載貨櫃。（路透）
停靠美國長堤港的貨輪正在卸載貨櫃。（路透）

根據知情人士，在產業整併導致價格飆升至不合理程度後，美國總統拜登領導的政府將要求監管機構促進海運和鐵路業競爭，這是限制大企業主導產業、讓更多較小規模企業能參與市場的系列舉措之一。

對美國來說，外資擁有的三大航運聯盟現在控制超過80%的市場，而併購導致當地許多鐵路線路被壟斷，白宮因此指示聯邦海事委員會和地上交通運輸委員會等聯邦機構採取措施，保護美國出口商免於成本增加之苦。

白宮還將敦促各機構與司法部合作，調查和懲處反競爭行為。此時正值全球運輸成本持續上漲之際。

鐵路股應聲重挫，落後更廣泛的美股指數。正與加拿大國家鐵路公司（Canadian National Railway）進行合併談判的Kansas City Southern周四盤中大跌8.7%，跌幅是2020年4月以來盤中最深，終場跌幅收斂為7.87%，收黑在262.79美元。

根據周四的德魯里世界貨櫃指數（Drewry World Container Index），一個40呎貨櫃從中國上海運到美國洛杉磯的現貨價格升到了9631美元，比前一周上漲5%，比一年前大漲229%。反映8條主要貿易路線的綜合指數升至8796美元，較一年前飆升333%。德魯里表示，預計未來一周運費還將進一步上漲。

從上海到鹿特丹，一個貨櫃的運輸成本5月下旬突破1萬美元大關，也還在續漲。德魯里數據顯示，本周運費達到12795美元，較一年前暴漲近600%。

運費飆升為總部在哥本哈根的馬士基集團和中遠海控等貨櫃船運企業帶來豐厚利潤，但進口商面臨更難消化的高昂成本。部分公司提高零售價格，加劇令央行擔憂的通膨壓力。

反對整併是拜登未來幾天即將簽署、針對競爭問題的行政命令其中一部分。該行政命令預料還將有管理航空公司費用、競業禁止條款、消費者維修權（Right to Repair）和食品標籤等等新規。

最近幾周，交通部高級官員一直在與港口官員、航運業者和零售商會面，試圖解決塞港和基礎設施長期以來的問題。

疫情爆發前，大多數航運分析師完全想像不到繁忙的亞洲至美國航線，每個貨櫃竟然要收1萬美元。2011年到2020年3月間，上海到洛杉磁的平均運費為每個貨櫃不到1800美元。

來自美國消費者和企業的需求是運費飆升的原因之一，貨櫃短缺則是市場供應緊張的另一個原因。

跨太平洋東向的貨櫃運力尤為稀缺，最近在中國南方的一個港口爆發的疫情阻礙了進出口。與此同時，美國最大遠洋貿易門戶洛杉磯和長堤港的塞港現象毫無消散跡象。

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