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憂疫情傷復甦 道指跌260點

財經新聞組／綜合報導
由於擔心新冠變種病毒影響全球經濟復甦，美股大跌。(美聯社)
由於擔心新冠變種病毒影響全球經濟復甦，美股大跌。(美聯社)

由於擔心新冠變種病毒影響全球經濟復甦，美股大跌。在此同時，日本在奧運舉行在即時宣布東京進入緊急狀態，各國忙於應對新冠變種病毒病例的激增。

道瓊工業平均指數下跌259.86點或0.75%至3萬4421.93點，盤中最低下跌536點。史坦普500指數下跌37.31點或0.86%至4320.82點。那斯達克綜合指數下跌105.28點或0.72%至1萬4559.78點。

勞工部最新初請失業金人數意外上升至37.3萬，顯示在疫情再起期間就業狀況可能放緩。根據《道瓊》針對經濟學者的預計，截至7月3日當周申請失業救濟金人數為35萬。

跌幅最大的是受惠於經濟由疫情中快速復甦的企業。嘉年華(Carnival)和皇家加勒比(Royal Caribbean)均下跌超過1.2%。聯合航空和達美航空下跌1%；零售商Nordstrom下跌2.99%，Home Depot下跌1.48%。

晶片股也因對全球復甦擔憂而下跌。美光、輝達、高通、英特爾和應用材料均下跌超過1%。科技股也下跌，微軟、蘋果、臉書和谷歌母公司Alphabet均出現虧損；亞馬遜逆勢上揚0.94%。

Granite Investment Advisors的雷斯可(Timothy Lesko)表示，「當經濟長加速而通膨和利率保持低位時，股市就處於『金髮姑娘』階段。新增新冠病毒病例、尤其是Delta變種病毒，引發人們對經濟加速成長將放緩的擔憂。」「幾周前股市過熱，現在好像太冷。由於一直處於歷史高點且部分估值過高，可容忍經濟放緩的空間很小。」

投資人8日進一步轉向避險的美國國債，將10年期美國國債殖利率壓低至2月底以來最低水平1.25%。即使經濟復甦和通膨加速，10年期國債殖利率繼續下降。去年7月初時為1.58%，3月觸及2021年高點1.78%。交易員仍然對殖利率展期的確切原因感到困惑，許多人擔心經濟復甦的最佳時期可能已經過去。

美國商銀、富國銀行、高盛和其他金融股下跌逾2%，因為獲利前景因利率下降而黯淡。摩根大通和PNC Financial也走低。

富國銀行股票策略主管哈維(Christopher Harvey)在報告中寫道：「看不出殖利率的下滑已經結束。」「再跌至1.25%以下可能會導致股票投資經理人認為有問題或破底。因此，我們認為在財報季之前股指再跌5%的可能性越來越大。」

他指出，購買債券本質上較偏向技術操作，非關宏觀經濟因素。

《路透》報導，已經延後一年的日本夏季奧運會將禁止觀眾入場。在此之前，日本宣布東京進入緊急狀態，以遏制新的疫情感染浪潮。緊急狀態將自7月12日開始到8月22日，而奧運會定於7月23日至8月8日舉行。

與此同時，全球新冠病毒死亡人數繼續上升，7日晚間已超過400萬，包括印度在內許多國家正與高傳播性的變種病毒鬥爭。

芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)飆升至關鍵的20水平之上，之後回落至19。

殖利率 變種病毒 指數

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