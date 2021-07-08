Delta肆虐使經濟前景堪虞 道瓊指數早盤大跌約400點

華爾街股市8日早盤重挫，道瓊指數盤初大跌約400點。路透

美國 股市8日早盤重挫，反映Delta變種病毒迅速在世界各地傳播，令投資人對全球經濟從新冠肺炎低潮復甦的前景起疑，美國10年期公債殖利率 跌破1.3%，在在使股市籠罩低氣壓。美股8日早盤重挫，道瓊指數 盤初大跌約400點。

道瓊工業指數8日早盤跌約400點，跌幅1.4%。標普500指數和那斯達克綜合指數各跌1.35%和1.5%。台積電ADR跌1.7%至116.26美元，美光、輝達、高通、英特爾和應用材料等晶片股全面下挫，反映全球復甦步調減緩的疑慮。

美國勞工部最新數據顯示，上周初領失業救濟金人數達37.3萬人，意外升高且高於道瓊社訪調經濟學家預估的35萬人，顯示就業成長減緩。

Granite Investment Advisors分析師Timothy Lesko接受CNBC訪問時表示，市場原先預期的是經濟現況「恰到好處」，即成長加速的同時，通膨和利率仍低；但近日來新冠確診人數增加，尤其變種病毒Delta來勢洶洶，已加劇經濟成長將減速的顧慮。他說：「數周前似乎太熱，現在又似乎太冷了。在市場位於空前高點，有些股票估值太高之際，此刻市場毫無接受經濟減緩的餘地。」

投資人搶進美國公債規避風險，進一步把10年期美債殖利率推落1.255%，是2月底以來最低水準。儘管經濟持續復甦且通膨加速，美國10年期公債殖利率近來一直走下坡，從7月初的1.58%和3月觸及的今年高點1.78%大幅滑落。交易員仍對殖利率下滑的確切原因感到困惑，許多人擔心這顯示經濟復甦最強的時刻恐怕已經過去。