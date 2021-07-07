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滴滴股價連挫3日 美3家律所將發動集體訴訟

記者蔡敏姿／即時報導
滴滴出行App被中國監管勒令下架後，已有美國律所表示將發起集體告訴。(路透)
滴滴出行App被中國監管勒令下架後，已有美國律所表示將發起集體告訴。(路透)

中國最大網路叫車服務平台滴滴上市不到48小時就遭中國監管重拳審查，引起市場嘩然。截至7 日，在紐交所上市僅第五個交易日的滴滴連挫三個交易日，市值縮水逾140億美元。據悉，目前至少三家美國律所將發起集體控告。

經濟通通訊社報導，滴滴在美股價由高位18.01美元重挫34%。指數供應商富時羅素表示，滴滴將於8日如期被納入其全球股票指數。

滴滴出行App被大陸監管勒令下架後，已有美國律所表示將發起集體告訴。BBC中文網引述分析人士稱，告訴一方面要看滴滴有沒有充分披露風險，另一個關鍵點是，股價能否穩住，如果沒有暴跌，很難說帶給投資者實際損失。

據不完全統計，目前已有三家美國律所宣布介入。美國律師事務所Labaton Sucharow在滴滴出行被審查後，就宣布將展開調查。

路透援引滴滴的一分聲明稱，「在IPO之前，滴滴對網信辦分別於7月2日和7月4日宣布網路安全審查和暫停大陸新用戶註冊，以及將滴滴出行從大陸的應用商店下架的決定一無所知。」

「滴滴『一無所知』是應對美國投資人集體告訴的基礎，假設明知要被審查而不說，問題就大了。令人疑惑的是，滴滴在6月上旬遞交招股書後，上市的事情就已經人盡皆知，如果監管真想查，為何不像去年螞蟻集團一樣，及時叫停？而是要等到上市後？」一位於香港從事金融行業的分析師說。

路透也援引一位在IPO中分到股票的基金投資者稱，滴滴剛剛IPO，就出現了網信辦的消息，這很奇怪，也很令人意外。

此外，中國國家市場監管總局昨日宣布，對網路領域22起違法實施經營者集中案作出行政處罰，對騰訊、阿里、蘇寧等涉案企業分別處以人民幣50萬元罰款。

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