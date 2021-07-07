大仁說財經 | 主題公園看好今夏業務，股價水漲船高

擁有雲霄飛車設施的主題公園企業股價也像雲霄飛車一般。（歐新社）

由於新冠疫情 ，過去一年對股市和經濟來說就像雲霄飛車一樣。但現在美國正在恢復以往的生活，而真正擁有雲霄飛車設備的公司正在享受這波快速反彈。

隨著經濟重新開放以及人們期待旅遊和享受預算內的假期，甚至只是一日遊也好，主題公園業者如Cedar Fair和Six Flags的股價 飆升。

Six Flags是洛杉磯附近Magic Mountain、新澤西Great Adventure和喬治亞州Six Flags樂園的所有者，今年來股價上漲近25%，在過去12個月裡翻了一倍多。

Cedar Fair擁有位在俄亥俄州的Cedar Point以及賓州的Dorney Park和加的Knott's Berry Farm，2021年來股價上漲約15%，過去一年上漲超過60%。

除此之外還有SeaWorld，除了高爭議的水上公園外，它還擁有Busch Gardens和Sesame Place。其股價在過去一年飆升205%，光是今年就飆升超過50%。

市場充斥對主題公園的壓抑需求

這些公司的主管都對持續反彈的前景感到樂觀。

Cedar Fair CEO齊默曼(Richard Zimmerman)在5月的財報電話會議上告訴投資人和分析師，消費者有「強勁的被壓抑需求」，並且「強烈希望在2021年拜訪我們的公園」。

他說，「回顧去年夏天，每個人都受到影響，沒有辦法得到想要的體驗。」

齊默爾曼補充說，該公司的季票銷量正在上升，預計隨著業務所在的城市和州繼續放寬人流限制容量規定，客流量將進一步提高。

消費者不僅是為了遊樂設施而湧向遊樂園。Six Flags財務長瑞迪(Sandeep Reddy)表示，它們還在特許攤位和禮品店投入更多資金。

他在4月底的財報電話會議上表示，今年第1季的公園內支出較2019年第1季增加了14%。大多數主題公園2020年大部分時間裡都關閉。

瑞迪說，「被壓抑的需求水平超出預期，方向非常令人鼓舞。」並補充說，似乎許多消費者當天都短途開車去進行公園一日遊。

看好今年夏天業務飛揚

Six Flags今年第1季的「Active Pass」季票持有者入場率僅有54%，而兩年前同一季為64%。

但這其實是個看漲跡象，因為它代表隨著更多休閒公園遊客和鐵桿粉絲紛紛進場，客流量可能很快就會恢復到2019年的水平。Six Flags將在7月28日公布最新財報時，提供有關夏季業務展望的進一步看法。

拜訪主題公園的願望顯然是存在的。SeaWorld CEO史旺森(Marc Swanson)在5月財報電話會議上告訴投資人，該公司「旗下所有公園的業務在春假期間十分強勁，其中幾天甚至進場人數達到容量限制上限。」

他補充說，如果沒有這些客流上限，「本季數字會明顯更高」。

史旺森說：「客人都希望在我們的公園裡參觀和消費，這讓我們感到鼓舞，並相信這是夏季旺季預期需求的一個很好的指標。」

這對娛樂巨頭迪士尼 來說也應該是個好消息。

迪士尼在截至9月的2019財年中，主題公園和度假村的總銷售額占總銷售額的38%。由於新冠疫情封鎖導致公園和度假村收入暴跌，該數字在2020財年下降至僅占25%。

迪士尼CEO查佩克(Bob Chapek)預測今年將出現重大轉變。他在5月中財報電話會議上說：「參觀迪士尼世界的期望正在上升，事實上已與2019年持平，這顯然是新冠疫情前的最後一年。所以這對我們來說真的是個好消息。」

他說，「隨著入園人數上限逐步提高，我們認為入園數跟著上升不會是個問題。這不會讓我們任何人徹夜難眠。」

但所有主題公園業主都面臨一項重大挑戰：找到足夠的季節性員工。

Cedar Fair的齊默曼在5月表示，「雖然過去曾面對過吃緊的勞動市場，但今年是我在這一行從事30多年以來所見過的最具挑戰性的勞動環境。」

該公司正在擴大招聘力度、提高工資，甚至為某些職位發放簽約獎金。