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資深經濟學家：四理由把歐美推向危機

編譯湯淑君／綜合外電
經濟學家警告，有四個理由擔心西方國家正步向「非常猛烈的危機」，其中之一是貨幣供給額仍居高不下。路透
經濟學家警告，有四個理由擔心西方國家正步向「非常猛烈的危機」，其中之一是貨幣供給額仍居高不下。路透

法國外貿銀行（Natixis）資深經濟顧問暨巴黎經濟學院教授阿圖斯（Patrick Artus）警告，有四個理由擔心，西方國家正步向「非常猛烈的危機」。

阿圖斯在致客戶研究報告中表示，這場危機「無可避免」，並舉出下列四個理由：

一，美國、英國、歐元區和日本合計債務餘額相對於國內生產毛額（GDP）的比率，雖已隨各地經濟重啟而從新冠肺炎疫情期間的高峰下滑，但至今仍位於很高的水準。他說：「如果債務收入比（debt-to-income ratio）持續擴增，無從確保貸款人的償債能力。」

二，貨幣供給額仍在歷史紀錄高點。也曾任職於經濟合作發展組織（OECD）與法國央行的阿圖斯說：「相對於收入而言，貨幣供給不可能一直持續增加，因為對貨幣的需求—與儲蓄和收入有關— 遲早不會再增加。」

三，財富也已暴增，反映股價和房價雙雙大漲。阿圖斯說：「相對資產價格上漲無法外推：如果漲得太高，那麼買家的存款再也不夠拿來買資產，這無可避免會導致價格向下修正。」

四，所得分配傾向不利於受薪人士。阿圖斯說：「如果歷經一段漫長的時期，工資收入仍未收到生產力增加的好處，對貨物與服務的需求將變弱，弱得無法消化生產，而生產則會隨著企業把獲利拿來投資而快速成長。」

那麼，這會演變成什麼結果？

阿圖斯說，所得分配修正將導致工資成長加速、通膨走高，這將需要實施較限制性的貨幣政策並調升實質（經通膨調整）利率。若實施較限制性的貨幣政策，將會使資產價格和財富穩定下來，強迫去槓桿化。而去槓桿化將導致一波衰退，因為家庭、企業和政府的需求不得不降低。

他的結論是：「這些變數底定後，將會導致一場非常猛烈的危機，原因是工資和通膨加速成長、限制性的貨幣政策、財富與資產價格滑落，以及由內需下滑造成的一波衰退。」

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