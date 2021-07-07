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UNIQLO市值蒸發千億美元 日本大阪地標旗艦店將熄燈

記者曾智緯／即時報導
位於大阪心齋橋的UNIQLO日本首間全球旗艦店，傳出將於8月初熄燈，讓網友不勝唏噓。(取材自Instagram)
位於大阪心齋橋的UNIQLO日本首間全球旗艦店，傳出將於8月初熄燈，讓網友不勝唏噓。(取材自Instagram)

今年2月UNIQLO母公司迅銷集團，才因為整體市值達到約1030億美元，首度超越對手ZARA，一躍成為全球服飾龍頭。但時隔不但半年，UNIQLO卻宣布將關閉日本本土首間品牌旗艦店，讓許多人不勝唏噓，網友也紛紛回應「好可惜啊！」、「11年的青春就沒了」。

位於大阪心齋橋的UNIQLO日本首間全球旗艦店，自2010年落成，並由知名建築師藤本壮介操刀設計，獨特的玻璃罩外觀，能隨燈光的變化，呈現不同樣貌，早就是當地的地標之一。

不過因為座落於鬧區，加上日本新冠疫情反覆升溫，觀光客群大幅減少，所以讓迅銷集團決定，租約到期後，就關閉UNIQLO這間具有指標性意義的門市。預計將在8月初熄燈，未來將搬遷到鄰近的GU內，雙品牌暫時合併營業，是否還會另覓地點開設新旗艦店則未可知；而在今年1月UNIQLO也因為疫情緣故，先行關閉了在南韓的全球旗艦店。

雖然關店的計畫讓人錯愕，不過對比迅銷集團近半年股價，也不難看出端倪。自2月達到歷史新高之後，就一路下跌，近期略有回升，但仍蒸發了約25％的市值。而疫情的不穩定，加上消費習慣改變，迅銷集團也不得不去改變經營策略。

目前具有「全球旗艦店」指標性意義的UNIQLO門市仍有十餘間，是否也會步上大阪心齋橋店的後塵？投資者也在等著看。但根據迅銷集團所公布的資訊指出，日本本土UNIQLO的據點，到8月底之前，新開幕還是多過於關閉，目前共有783間門市。

大阪心齋橋的UNIQLO日本首間全球旗艦店，由知名建築師藤本壮介操刀設計，能隨燈...
大阪心齋橋的UNIQLO日本首間全球旗艦店，由知名建築師藤本壮介操刀設計，能隨燈光的變化，呈現不同樣貌。(取材自Instagram)

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