美元全面走升 市場等待從聯準會會議紀錄中尋找線索

美元指數（DXY）6日創6月18日以來最大漲幅。（路透）

美國 國慶日長假過後，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數 （DXY）6日走高，交易員在聯準會（Fed）6月會議紀錄公布前布局。

市場人士將在7日公布的6月會議記錄中尋找線索，以了解在經濟復甦之際，Fed何時會開始縮減為對抗疫情而採取的大規模購債行動。

OANDA資深市場分析師Edward Moya說：「投資人正在為會議紀錄可能顯示Fed比原本更強的轉鷹力度作準備，這應會為美元提供一些上揚空間。」

美元指數（DXY）6日漲0.4%至92.546，未受美國公債收益率下跌影響，數據顯示美國服務業增長放緩，美國10年期公債殖利率 邁向16個月來最長連跌。

美國供應管理協會(ISM)數據顯示，美國6月服務業活動放緩，可能受到勞動力和原物料短缺影響，導致未完成工作繼續增加。ISM服務業就業分項指數從5月的55.3降至6月的49.3。

FXStreet.com的高級分析師Joseph Trevisani表示，「儘管從數據來看，美國經濟的發展狀況不會促使Fed快速升息，但美國經濟增長仍領先，且遠遠領先對手。」

5月德國工業訂單出現2020年首次封鎖以來的最大降幅，拖累歐元兌美元跌0.4%，至1.18235美元。

英鎊兌美元跌0.3%，至1.38005美元，此前曾觸及1.3888美元的一周高點。市場預期，英國將在兩周後取消與新冠疫情相關的限制措施，成為第一個正式開始接受新冠病毒存在的主要國家。

澳幣兌美元跌0.4%，至0.74965美元，此前曾一度上漲1.2%，澳洲央行縮減債券購買規模，並調整了利率預期，為2024年前升息的可能性跨出第一步。