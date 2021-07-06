英特爾CEO投書敵視台積電 陸行之：沒把彼此當夥伴

英特爾（Intel）執行長基辛格。（路透）

英特爾（Intel）執行長基辛格6月下旬付費在《POLITICO》投書，強調「美國優先 」，直指美國應該重點扶植像英特爾這樣的美國本土晶片 業者，而不是只來美國設廠的外國企業。時隔一周，《日經》又傳出英特爾包下台積電 （2330）3奈米的產能比蘋果還多。

知名半導體產業分析師陸行之6日在臉書發文批評英特爾「打從心裡」沒把台積電當合作夥伴，爭搶美國政府將提供的巨額補助。現在英特爾代工能力還沒趕上來，只是暫時逼不得續找台積電代工。他認為，台積電赴美設廠如果未來不能獲得公平的補助和優惠，也就不必太認真，「弄個樣板廠敷衍一下就好」，不要執意增加成本那麼高的產能。

基辛格6月24日在《POLITICO》付費刊出文章，以「不只是製造，美國晶片投資須支持美國優先」為題，主張美國政府應該把納稅人的錢，投資在美國的智慧財產和能力，也就是國內擁有專利和人才。他特別舉例台積電這類外國晶片製造商，到美國來搶政府補貼，但是最有價值的智財留在自己國家。基辛格還引用《經濟學人》的報導，說台積電2024年在美國的第一座工廠開始營運時，最先進的製程還是留在台灣。

陸行之說，基辛格這篇文章「簡直是針對台積電而來」。他解讀白宮的報告，美國政府是希望未來能夠控制半導體的先進技術和製程。如果和美國、英特爾不能做真朋友，那台積電就要好好思考，英特爾開始實現基辛格宣示的重新加強代工事業域之後，哪些客戶會被搶走。陸行之覺得伺服器、電腦和網路相關的可能比較危險。手機相關和車用半導體、資料中心比較搶不走。