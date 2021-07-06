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中國聞泰科技收購英國最大晶圓廠 斥資8669萬元

記者林宸誼／即時報導
Newport Wafer Fab全景。(聞泰科技)
Newport Wafer Fab全景。(聞泰科技)

中國聞泰科技與全資子公司安世半導體6日在官網上正式宣布，安世半導體已於5日完成收購Newport Wafer Fab（NWF，新港半導體）的交易協議簽署，透過本次收購，安世半導體獲得100%所有權，並更名為Nexperia Newport（安世半導體新港工廠）。

儘管安世半導體公司並未公布此次交易金額，但早前有媒體報導，這宗收購案的金額約人民幣5.6億元（約8669萬美元）。

中國證券時報報導，在正式公告中，聞泰科技董事長張學政表示，未來安世半導體將會加大Nexperia Newport的投入，Nexperia Newport的加入，將有效提升安世半導體在車規級IGBT、MOSFET、Analog和化合物半導體等產品領域的IDM能力。

新港工廠總經理Paul James補充，此項收購對新港工廠來說是一個好消息，安世半導體正斥鉅資提高產能，確保在未來能實現長期穩定的發展。

對於本次收購背景，聞泰科技稱，新港半導體見長於車規級IGBT和化合物半導體領域，這能與安世半導體形成很好的互補與協同。

2019年聞泰科技收購安世半導體，成為中國半導體收購最大規模收購，同年安世半導體透過投資NWF母公司Neptune 6 Limited（簡稱「NEPTUNE」）成為新港半導體第二大股東，並派兩位董事會成員。

安世半導體5日與NEPTUN及股東簽署收購協議，這次交易完成後，安世半導體將持有NEPTUNE 100%股權，並透過NEPTUNE持有NWF 100%權益。

聞泰科技方面指出，疫情給了公司一個機會。在新冠疫情下，歐洲工廠被迫停工停產，導致NWF出現虧損，而英飛凌決定減產，所以出現了這次寶貴的收購時機。當前全球晶片短缺，「設備都難買到，何況有這樣一座成熟工藝的晶圓代工廠資產。」

新港半導體於1982年創立，是德國半導體巨頭英飛凌的代工廠之一，英飛凌在全球車規級IGBT市場居於領先地位。

目前新港半導體每月產能為200 mm（8吋）晶圓超過3.5萬片，涵蓋各類半導體技術，從使用晶圓減薄方法的MOSFET和溝槽柵極IGBT到CMOS、模擬和化合物半導體；安世半導體也是新港半導體晶圓代工服務的客戶。

財務數據顯示，2020財年末，新港半導體總資產4470.76萬英鎊，淨資產-517.73萬英鎊，2020財年實現營業收入3091.10萬英鎊，淨利潤-1861.10萬英鎊。

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