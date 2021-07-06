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美股早盤在平盤附近狹幅波動

編譯林聰毅／綜合外電
美股三大指數早盤在平盤附近狹幅波動，投資關注本周將公布的聯準會6月會議紀錄，以找尋未來利率走向的線索。美聯社
美股三大指數早盤在平盤附近狹幅波動，投資關注本周將公布的聯準會6月會議紀錄，以找尋未來利率走向的線索。美聯社

剛休完國慶長假的美國股市6日早盤在平盤附近狹幅波動，道瓊工業指數跌90點或0.26%，標普500指數下滑0.1%，那斯達克指數小漲0.17%，費城半導體指數小漲0.35%，台積電ADR上揚1.35%。投資人正聚焦於本周將公布的美國聯準會（Fed）6月會議紀錄，以找尋央行未來利率動向的線索。

中國大陸的叫車巨頭滴滴出行在美國的股價重挫22%，因為北京當局表示，在網絡安全審查之前新用戶無法下載這個叫車應用程式。由於滴滴出行上周才在紐約證交所掛牌交易，這項消息令市場大感意外。美國電商巨人亞馬遜早盤股價漲近2%，使5日甫正式接掌執行長的傑西臉上有光。

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）未能就石油產量達成協議後，西德州中級原油期貨價格6日一度漲至每桶76.98美元的六年高點，但未能激勵能源類股走高，包括西方石油（Occidental Petroleum）及先鋒天然資源（ Pioneer Natural Resources） 等公司早盤股價均下跌。

股票投資人正在關注Fed 6 月會議紀錄的內容，將有助於了解央行官員在經濟復甦成熟時調整貨幣政策的想法。6月的會議象徵Fed對經濟展望的顯著轉變，央行發出訊號，要在2023 年升息多達兩次。隨後一些公開言論也顯示，一些委員會成員表達提早升息的想法。

美國 指數 石油

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