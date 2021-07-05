WSJ：中國主管機關 曾建議滴滴延後在美IPO

滴滴在美上市後兩天即遭到調查，令投資人十分錯愕。(路透)

華爾街日報引述知情人士報導，滴滴出行在美國 上市前幾周，中國 網安主管機關曾建議這家App叫車巨擘延後上市，並自我審查網路安全。

知情人士透露，由於主管機關並未明令滴滴暫緩上市，滴滴在股東的壓力下，最後決定逕行上市。在紐約 證交所籌資44億美元，是繼阿里巴巴2014年在美國首次公開發行股票（IPO）後最大的售股案。

中國國家互聯網信息辦公室上周五啟動對滴滴的調查，就在滴滴正式在紐約證交所交易的兩天後。

路透指出，雖然滴滴IPO招股書確實提到了營運所面臨的一些監管風險，但沒有跡象表明網信辦將開始調查該公司，並要求其在 整改期間暫停新用戶註冊。

滴滴昨天表示，在美國IPO之前，並不知道中國監管部門對他們進行網絡安全審查。 中國網信辦在7月2日宣布對該公司的審查，導致滴滴股價一度重挫10%，收盤跌5.3%，周一因美國休市並無交易。

滴滴在發給路透的新聞稿中說：「 在IPO之前，滴滴對網信辦分別於7月2日和7月4日宣布網絡安全審查和暫停中國新用戶註冊，以及將滴滴出行從中國的應用商店下架的決定一無所知。」

網信辦表示，此舉是為了保護國家安全和公共利益。但飽受驚嚇的投資人表示，採取這些措施的時機敏感，將讓其他中國科技公司在美國上市或在全球市場籌資的計畫蒙上陰影。