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歐元區景氣加速復甦 歐股下半年看旺

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歐元區景氣加速復甦 歐股下半年看旺

編譯任中原／綜合外電
歐元區6月民間景氣擴張速度為15年來最快，凸顯經濟強勁復甦，促使市場看好歐股下半年表現。美聯社
歐元區6月民間景氣擴張速度為15年來最快，凸顯經濟強勁復甦，促使市場看好歐股下半年表現。美聯社

歐元區6月民間景氣擴張速度為15年來最快，印度和日本則持續萎縮，顯示歐元區在慢慢解除封鎖之際，經濟迅速復甦，市場也看好歐股下半年表現將脫穎而出，今年全年表現有望20多年來首度超越所有主要地區。

歐元區6月IHS Markit製造業與服務業綜合採購經理人指數（PMI）升抵59.5，優於初估的59.2，也比5月的57.1更上層樓，主因各國放鬆疫情管制措施，使服務業逐漸恢復正常。但由於勞工短缺及供應鏈受到疫情干擾，也使通膨壓力加重。

6月服務業PMI升高到2007年7月來最高點，顯示服務業因為管制措施放寬，以及當局加快施打新冠疫苗，使消費者更加樂觀而受益。德國服務業PMI升幅為2011年3月來最大單，法國服務也隨著解禁而轉向繁榮。

由於需求激增，加上預期各國將進一步解禁經濟，企業對明年的展望也益發樂觀；服務業景氣預期指標上升到72.7，是2000年8月來最高。歐元區7月投資人信心也連續第五個月上升，達到2018年2月來最高水準。

牛津經濟學公司專家伍爾班表示，這項數據證實歐元區經濟穩健好轉；同時未交貨訂單及生產者成本壓力，也未見消退跡象。

歐元區6月製造業景氣擴張的速度創新高，但原料價格上漲速度也是20年來最快，使企業的成本壓力沈重；在此同時，服務業也出現通膨壓力。製造業與服務業的綜合投入價格指標反彈到近21年來高點。

相較下，日本6月服務業PMI雖略升至48.0，卻是連續17個月低於象徵景氣榮枯線的50，綜合PMI為48.9，為民間景氣連續第二個月萎縮。印度同期服務業PMI陡降至41.2，為去年7月來最低，綜合PMI也顯示景氣持續萎縮。

歐元區經濟好轉，也使分析師看旺歐股。高盛4月時預期道瓊歐洲600指數未來一年將上漲10%，而該指數在高盛發布報告後已漲約3.7%。摩根士丹利分析師認為，歐股今年表現可望稱冠所有主要地區，為20多年來首見。

巴隆周刊（Barron's）報導，分析師看好歐洲的機場、航空、飯店等能受惠於旅遊回升的類股、及能因政府擴大支出而受益的工業類股。

歐股 指數 分析師

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