今年赴美上市中企7成已跌破發行價 監管趨緊讓賣壓湧現

叫車巨擘滴滴出行上周在美籌得44億美元。（路透）

儘管今年中企赴美上市籌資額創新高，但其中逾三分之二的企業已經跌破首次公開發行股票（IPO）的價格，反映監管機構提高審查，衝擊投資 人信心。

金融時報報導，研究業者Dealogic的數據顯示，今年上半年，共有34家中企在紐約上市，籌得124億美元，上市數、籌資額都創下新高，超越去年同期18家中企赴美上市籌得的28億美元，也為高盛集團、摩根士丹利等華爾街投資銀行賺進約4.6億美元的費用。

然而，這些中企隨後的股價 表現不佳，其中約70%的中企目前股價已跌破IPO價格，部分是受到來自北京和華盛頓的監管審查增加。

舉例來說，中國 最大電子菸製造業者霧芯科技1月在美籌得14億美元，但在中國3月發布監管法規草案，將電子菸劃分為菸草產品後，霧芯科技股價迄今已下跌71%。

叫車巨擘滴滴出行上周在紐約籌得44億美元，寫下今年最大中企赴美上市案，現在也受到監管機構審查的打擊。在中國監管機構宣布啟動對滴滴出行的網路安全審查後，滴滴股價上周五大跌逾5%，不過仍高於IPO價格。中國國家網信辦4日以「嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，通知應用商店下架滴滴出行的應用程式（App）。

一名投資中企在美上市案的香港基金經理人表示：「在特定領域有監管疑慮，整體監管疑慮也仍存在，因此，現在要敲定一樁數十億美元的案子，必須讓它是便宜的，以吸引全球以買進持有策略為主的投資人。」

為中國卡車產業提供類似Uber服務的滿幫集團（Full Truck Alliance）上月也在紐約證交所籌得16億美元資金，但現在股價已跌破IPO價格。

上市規模較小的中企表現也不佳。騰訊所支持的中國生鮮配送平台每日優鮮自6月上市以來，股價已比發行價低34%；軟銀支持的叮咚買菜則在IPO前猛砍70%籌資目標，目前股價持平於首日交易價。

創投資本公司B Capital Group一名合夥人表示：「對許多投資人來說，他們寧可投資美國科技公司，或是頂尖、最大家的中國科技公司。」