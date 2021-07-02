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中國國家隊3.8億美元加碼中微 攻半導體裝備

記者戴瑞芬／綜合報導
中微研發的刻蝕機設備。（取材自微信）
中微研發的刻蝕機設備。（取材自微信）

中國半導體刻蝕設備龍頭中微公司發布定增報告，確定獲20家機構認購人民幣82億（約12.6億美元）定增（定向增發股票融資），其中，備受關注的是有「國家隊」之稱的中國國家集成電路產業投資基金（大基金）二期，認購人民幣25億元（3.8億美元）居首，占定增發行金額的30%。

參與認購還包括工銀瑞信、國泰君安、中金、高毅、法國巴黎銀行、UBS AG等明星機構。

大基金的動向一直是中國半導體業發展的風向球。大基金一期先後投資晶片製造、晶片設計、封測等龍頭，但今年已經開始陸續減持。而大基金二期則重點投向半導體裝備及材料領域，先前參與如長鑫存儲的DRAM、紫光展銳、中芯國際的北京合資線項目和中芯南方項目等。

這次大基金二期加碼巨資認購中微，釋放什麼信號？華夏晶片ETF基金經理趙宗庭指出，大基金正從下游逐步轉移到上游急缺資金「卡脖子」的製造、設備、材料等領域，以「集中火力多啃硬骨頭」。

國泰基金投資總監、國泰CES半導體晶片ETF基金經理艾小軍表示，中國半導體業在設計、封測等領域已經發展到一定階段了，因此，大基金二期目前重點投資方向為半導體裝備及材料領域，比如光刻機、光刻膠，還有最底層的包括EDA軟體。

中微公司是刻蝕+MOCVD龍頭，這次定增融資後，預計在上海自貿區臨港新片區建設中微臨港總部和研發中心、中微臨港產業化基地，在南昌高新區建設中微南昌產業化基地。其中，中微臨港總部和研發中心主要提升技術研發，以進一步縮小與海外行業巨頭的研發差距。

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