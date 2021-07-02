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台積電明年量產3奈米晶片 首批客戶含英特爾蘋果

中央社台北2日綜合外電報導

日本媒體今日報導，蘋果與英特爾將率先採用台積電的次世代3奈米製程晶片，預定明年下半年開始量產。這也顯示，台積電仍將在美中科技大戰第一線扮演關鍵角色。

日經亞洲（Nikkei Asia）指出，目前蘋果與英特爾正就3奈米製程技術測試自家晶片設計，台積電預計2022年下半年就會開始推出最新製程晶片。

消息人士透露，蘋果iPad可能成為首款採用3奈米技術的產品。至於預計明年推出的新一代iPhone，可能因生產排程考量採用4奈米晶片。

據台積電的說法，3奈米技術的運算效能將較5奈米提升10%至15%，同時還可減少25%至30%的耗電量。

另一方面，美國最大晶片製造商英特爾正與台積電攜手合作至少兩項3奈米計畫，目標是設計筆電與資料中心伺服器的中央處理器，以從超微（AMD）和輝達（Nvidia）手中奪回市占率。

一名消息人士表示，「目前，英特爾計畫採用的3奈米製程晶片數量，超過蘋果iPad。」

對於英特爾而言，與台積電合作是為了讓公司渡過眼前的難關，直到內部生產技術完全到位。英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）先前曾稱公司與台積電是「競合關係」，這也是英特爾首度將核心產品外包製造。

日經分析，採用最新製程的競賽不僅是為了商業競爭，地緣政治也是重要考量。美國、歐盟和日本都以國安風險為由，爭先恐後地把晶片生產移入境內。華府還通過520億美元的半導體投資計畫，以確保美國順利重返晶片生產霸主地位。

華盛頓先前表示，英特爾延遲推出7奈米製程，將帶來安全風險。美國能源部也已將其超級電腦晶片，從英特爾製品改為非美國製造的台積電晶片。

針對日經亞洲的置評要求，英特爾證實它正就2023 年產品陣容與台積電合作，但未說明會採用何種製程技術。台積電拒絕就個別客戶計畫發表評論，蘋果則未回應置評要求。

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