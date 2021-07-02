我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國6月就業增加85萬人 近一年來最猛成長

公共衛生專家憂心拜登可能過早慶祝戰勝疫情

美國6月就業增加85萬人 近一年來最猛成長

中央社紐約2日專電
美國勞工部昨天公布，上週全美36.4萬人初次申請失業給付，較前一週減少5.1萬人。美聯社
美國勞工部昨天公布，上週全美36.4萬人初次申請失業給付，較前一週減少5.1萬人。美聯社

美國2019冠狀病毒疾病疫情趨緩，就業市場隨景氣回溫迅速復甦。勞工部今天公布，6月非農業就業人口增加85萬人，優於市場預期，且創下去年8月以來最猛就業成長。

不過，隨著投入勞動力的民眾略增，美國失業率從5月的5.8%微升至5.9%，高於市場預期的5.6%。

美國一年多前陷入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機，經濟活動大規模停擺，去年4月失業率衝上破紀錄的14.8%，此後逐步下滑。即使勞動市場加快復甦，最新失業率離去年2月疫情爆發前的半世紀低點3.5%仍有一段差距。

更多民眾接種2019冠狀病毒疾病疫苗，全美各地防疫限制鬆綁或完全解除，疫情期間加碼失業給付截止，都促使業者增聘人手、失業已久的民眾重新謀職，使得6月新增就業人口高於5月的58.3萬人及4月的26.9萬人。

美國勞工部昨天公布，上週全美36.4萬人初次申請失業給付，較前一週減少5.1萬人。這份數據近幾週屢創疫情爆發以來新低，令人更加看好就業市場復甦前景。

即使如此，美國就業市場離完全復甦仍遠。根據勞工部數據，6月非農業就業人口仍較疫情爆發前短少680萬人；疫情期間放棄工作、退出勞動力的民眾未完全回歸，6月勞動參與率保持61.6%，比疫情爆發前低1.7個百分點。

這場疾病大流行一度導致美國逾2200萬人失業，歷經一年多來艱困復甦，美國國會預算處（CBO）預期明年中前可找回疫情期間流失的所有就業人口。

這段期間，餐旅業在經濟重啟下受惠甚深，餐廳、酒吧、旅館等營業場所重現人潮。這些產業6月就業人口激增34.3萬人，但仍較疫情爆發前水準少220萬人。

美國經濟復甦刺激徵才需求，但就業市場近期呈現職缺激增、實際聘用偏少的現象，反映疫情期間民眾積極跳槽，業者難以找到適合的員工。企業為此提高薪資吸引人才上門，根據勞工部統計，6月平均時薪較去年同期提升3.6%。

就業 疫情 美國

上一則

特斯拉Q2交車逾20萬輛創新高 但略遜於預期

延伸閱讀

公共衛生專家憂心拜登可能過早慶祝戰勝疫情

公共衛生專家憂心拜登可能過早慶祝戰勝疫情
美6月就業穩健回升 工資上升 Fed不必急於退場

美6月就業穩健回升 工資上升 Fed不必急於退場
紐時：疫情打亂生涯規畫 數百萬勞工被迫提早退休

紐時：疫情打亂生涯規畫 數百萬勞工被迫提早退休
就業報告優於預期 激勵標普500再創新高

就業報告優於預期 激勵標普500再創新高

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕
塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒
回應習近平黨慶演說 美：持續支持和平解決兩岸問題

回應習近平黨慶演說 美：持續支持和平解決兩岸問題
習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應
印尼疫情延燒 單日確診及死亡人數雙破紀錄

印尼疫情延燒 單日確診及死亡人數雙破紀錄