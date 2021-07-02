IPO在即 從最勁爆5個數字解碼「羅賓漢」

羅賓漢（Robinhood）正在準備首次公開發行股票（IPO）。（美聯社）

高人氣且富爭議性的美國 網路券商羅賓漢 （Robinhood），1日為了首次公開發行股票（IPO）發布公開說明書，讓市場得以窺見這家吸引眾多散戶投資股市的交易平台、營運現況，以及有意投資人可能承擔的風險。

金融時報列出羅賓漢最勁爆的五個數字：

137美元

今年第1季，羅賓漢由每位用戶得到的營收 ，平均為137美元，與去年同期的83美元相比，大增65%。羅賓漢最被批評的是用戶進行交易時是在一種遊戲化的情境，用戶會傾向交易更多金額，更為頻繁。

7.2億美元

羅賓漢轉售用戶下單的流量給做市商，做市商再據以付錢給羅賓漢的所謂「PFOF」收入，是羅賓漢的核心商業模式。這個款項，去年全年是7.2億美元。占營收75%。今年第1季此一占比又進一步增加為81%。美國監管機構證券交易委員會（SEC）正在評估這種作業模式，有可能會加強規範。

116億美元

今年第1季，羅賓漢管理的加密幣交易資產為116億美元，是去年同期的24倍多。

至少7件

現在羅賓漢至少面臨7件監管機關的調查。如果被裁定罰款，單件就會是以千萬美元為單位的重罰。

48億美元

羅賓漢的資產負債表顯示，截至3月底，現金或等同現金有48億美元。