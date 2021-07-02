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1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

外資逃離東南亞股市：擔心疫苗接種慢 衝擊經濟重啟

編譯季晶晶／綜合報導
因為擔心東南亞國家疫苗接種進度慢、衝擊經濟重啟，外資流出該區股市。（美聯社）
因為擔心東南亞國家疫苗接種進度慢、衝擊經濟重啟，外資流出該區股市。（美聯社）

外資正在流出東南亞股市，主要是擔心疫情復熾將衝擊此區經濟復甦，而疫苗接種緩慢意味股票拋售現象不會很快逆轉。

根據彭博資訊編纂的數據，4到6月間，泰國、菲律賓和馬來西亞股市共流出27億美元，金額為2020年9月止的那一季以來最大。因為殖利率吸引人，資金改買這些國家的債券。

東南亞國家苦於控制具高傳染性Delta變種病毒的傳播，投資人對於疫苗接種計畫能協助經濟重啟的期待，正在破滅。疫苗接種比率在這個總人口超過6億的地區停滯不前：印尼、菲律賓和泰國完整接種完疫苗的比率不到10%，馬來西亞則是11%。

摩根資產管理（JPMorgan Asset Managment）全球市場策略師許慧恒說：「許多東協國家仍在應付疫情，最近確診案例激增，導致新的限制措施延緩了期待中的復甦。我們不認為這種狀況會持續很久，但這確實取決於能否加速疫苗接種 。」

東南亞最大經濟體的印尼，是此區唯一主要市場外資仍然淨買入。第2季流入3.45億美元。但料將很快實施的更嚴格防疫措施，可能影響到投資人情緒，他們買股的部分原因是期待不封城能支持經濟成長。

此區主要經濟體都在加強新冠病毒的相關限制。東南亞第二大經濟體的泰國，餐廳自周一起禁止內用，曼谷和附近省分建築工地勞工宿舍關閉1個月。馬來西亞周一宣布，應到期的全國封鎖令無限期延長，菲律賓總統杜特蒂將首都地區和附近省分現行的行動管制延至7月15日。

上季，泰國的主要股市指數沒有變動，馬來西亞的則下跌2.6%，表現都落後MSCI亞太指數的上漲2.2%。但菲律賓股市照樣上漲7.1%，自第一季的大跌9.8%後回升。

疫苗 東南亞 泰國

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