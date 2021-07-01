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全球稅改跨關鍵一步 130國和地區支持設最低企業稅率

編譯洪啟原／綜合報導
全球130國和地區同意設定最低企業稅率，並對臉書和Google這類大型跨國企業的稅收分配規則達成共識。（路透）
全球130國和地區同意設定最低企業稅率，並對臉書和Google這類大型跨國企業的稅收分配規則達成共識。（路透）

世界各國朝大幅改革全球稅收計畫邁出關鍵一步，有130國和地區同意設定最低企業稅率，並對臉書和Google這類大型跨國企業的稅收分配規則達成共識。

經濟合作發展組織（OECD）歷經多年波折後，終於談成這項協議，為20國集團（G20）財長簽署原則性協議奠基。G20下周末將在威尼斯舉行峰會。

這可能意味，全球最快2023年可實施這項新的稅務規則，強迫跨國企業支付「不低於15%」的有效稅率，來減少逃稅，且較小的國家將可從外國公司徵收到更多稅款。

OECD周四（1日）在聲明中表示，包括匈牙利和愛爾蘭在內的少數國家，尚未加入這項計畫，這些國家依靠低稅收政策吸引大型跨國企業投資。

印度、中國及土耳其這幾個關鍵國家皆同意這項決定。這項協議的技術性細節可能保留較多讓步空間給開發中國家。美國財長葉倫盛讚這個好消息，認為這是經濟外交具有重大歷史意義的一日。

對全球經濟而言，處理最低企業稅率議題可謂迫在眉睫，尤其各國去年對於向科技公司課稅，和設定最低企業稅率的意見不一致，導致貿易緊張升高。上看1500億美元的新增稅收展望，促使許多國家轉向支持這項稅改，此時這些國家因疫情紓困而背負龐大的預算赤字。

對提倡最低企業稅率的國家而言，困難之處在於說服開發中國家接受並簽署七大工業國集團（G7）達成的最低企業稅率協議。G7 6月在倫敦就OECD磋商的兩大主要內容綱要達成協議，包括設定「至少15%」的最低公司稅率，並且賦予市場所在國課稅權，對規模最大、獲利最高及利潤率超過10%的跨國企業，課徵至少20%獲利稅。」

OECD周四發布的文件，對協議內容進行部分調整，表示若以超過10%利潤率計算，須重新分配的獲利稅至少應介於20%至30%之間，有助增加較小經濟體的稅收。

協議還規定，營收逾200億歐元（240億美元）的公司，將遵守納稅所在地新頒布的稅收規定。這項具包容性的協議協議也對較小經濟體讓步，同意七年後重新評估條款，和考慮把企業課稅門檻降至營收100億歐元。

中國 營收 G7

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