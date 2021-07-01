下半年好兆頭 史指連漲六日

華爾街下半年正式展開，投資人推升史坦普500指數上漲並續創歷史新高。美聯社

華爾街下半年正式展開，投資 人推升史坦普500指數 上漲並續創歷史新高。

史指上漲22.44點或0.55%收4319.94點，為連續第6個交易日創下收盤紀錄，也是首次站上4300點。道瓊工業平均指數上漲131.02點或0.38%收3萬4633.53點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲18.42點或0.13%收1萬4522.38點。

上漲股票遍地開花。能源股領漲，西德州中質原油(WTI)價格上漲至每桶75元。雪佛龍上漲1.4%，為道指表現最好的成份股之一。

服裝公司Nike是另一個贏家，上漲2.27%。然而，即使財報優於預期，Walgreen Boots Alliance仍下跌7.41%，對道指構成壓力。

當周首次申請失業救濟金人數為36.4萬，創疫情 時期低點。接受《道瓊》調查的經濟學者預計上周初請失業金人數為39萬人，而前周的初請失業金人數為41.5萬。

此外，供應管理協會(ISM)6月製造業指數顯示擴張，大致符合預期，國會預算辦公室(CBO)調高對經濟成長的估計。

這些數據都是上半年統計，隨著疫苗的普及和企業的重新開業，美國經濟迅速復甦，讓史指上漲超過14%，道指和那指也實現兩位數成長。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示，「有關疫情、疫苗接種、重新開放、經濟成長和企業獲利的利多是推動股指上揚的動力。 由於類股輪動領漲，上半年2季漲幅幾乎相等。」

隨著經濟從疫情中重新開放，價值型類股強勁輪動，小型股羅素2000指數上半年上漲逾17%。然而，最近幾周規模較小的公司和價值型類股似乎失去動力，而大型科技股則重新站穩回升。

Northwestern Mutual首席投資策略師舒特(Brent Schutte)表示，預計隨著經濟持續復甦，這種逆轉只是暫時的，「我認為通脹擔憂是影響因素之一，讓投資人認為景氣周期可能比想像來得更長。但我仍然認為市場有足夠的經濟動力，明年將繼續保持強勁，也許會再達一波高點，對我來說，這代表了應該投資於獲利成長本質上更具周期性的標的。」

同樣，保爾森表示，通膨和經濟成長將會決定下半年的領漲成員，「如果通膨擔憂的確進一步平息並且債券利率繼續長期保持偏低水平，預計成長型和科技股將繼續引領股市走高。然而，如果強勁的經濟成長加劇通膨擔憂並再次迫使債券殖利率走高，市場就會開始擔憂出現修正，領漲集團應以周期性股票類股、小型股甚至國際股為核心。」

本周最令人期待的經濟新聞是2日的就業報告。根據《道瓊》的調查，經濟學者預期6月將新增68.3萬個工作崗位。

華爾街前一個交易日結束了前6個月的強勁表現。從歷史上看，股市上半年有強勁表現對下半年來說是個好兆頭。根據Refinitiv溯自1950年的統計，只要上半年出現兩位數上漲，道指和史指當年從未收跌。

根據LPL Financial溯自1950年代的數據，當史指上半年上漲超過12.5% 時，下半年的漲幅中值為9.7%。