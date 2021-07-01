Delta病毒會摧殘美股嗎？小摩策略師：反而助漲價值股

英國政府鼓勵民眾儘速接種疫苗，對抗來勢洶洶的Delta變種病毒。歐新社

最早見於印度的新冠肺炎變種病毒 Delta因傳染力強，令人談之色變，世界衛生組織（WHO）說Delta病毒已入侵96國，包括確診病例迅速攀升的英國，也蔓延到德國、義大利、法國等地，使歐洲股市近日備受壓力。那麼，Delta變種病毒對美國股市可能產生多大衝擊呢？

財經網站MarketWatch報導，摩根大通（JPMorgan）策略師團隊認為，Delta變種病毒對市場威脅不大，甚至可能助漲價值型股票並推升美國公債殖利率 。

由全球市場首席策略師Marko Kolanovic率領的團隊在研究報告中寫道：「Delta變種病毒應該不會產生重大衝擊，因為群體免疫程度關係。在已開發市場如歐洲和北美，疫苗 接種已有長足的進展。」

這群分析師表示，市場對Delta病毒疑慮的反應，與今年2月市場對Alpha變種病毒(B.1.1.7，最初在英國發現)的反應如出一轍——殖利率和價值股應聲下挫。但他們認為，市場現在反應過度，終會導致債券殖利率、價值股和景氣循環股走高，一如今年初的情況。

摩根大通策略師說：「這情況類似2月的B.1.1.7恐慌，當時預料大難臨頭而採取防禦型資產配置（債券、成長股），結果卻造成債券殖利率、價值股和景氣循環股大漲一個月，債券價格和成長股則挫跌。」

這群策略師預料，這一回，在投資人評估Delta變種病毒可能帶來的衝擊時，也會重現同樣情景。他們也注意到，對疫情反應極為敏感的油價，近來並不受Delta病毒影響。

報告說：「我們重申原有觀點：做多再膨脹概念股、景氣循環股和價值股，並賣出成長股和防禦型部位。」

摩根大通策略師團隊在斷定Delta變種病毒衝擊不大之前，已做了一番分析，包括分析6月受Delta影響最大的15個國家的資料，發現這些國家當中，只有俄羅斯致死率顯著竄升，但策略師指出，該國只有14%的人口已接種疫苗。

他們也發現，英國確診病例一天增加約1.4萬例，但死亡病例大約一天增加九例。在確診病例也急遽升高的葡萄牙，情況也類似，病例每天約增加900例，死亡病例大約每天增加一例。摩根大通策略師說：「這與研究發現一致，即打疫苗能有效預防感染Delta變種病毒後演變成重症的最糟結果。」報告指出，最多的死亡病例發生在未施打疫苗的人身上。