特斯拉Q2交車量估逾20萬輛 中國市場有隱憂

特斯拉預計將在本周發布第2季交車量和產量，外界預估交車量將超過20萬輛，但中國市場近來的波折可能造成影響。路透

電動車 大廠特斯拉 （Tesla）最快明天公布第2季交車量，外界推估可能超過20萬輛，是去年同期的一倍多。不過，這家車廠近來在中國 市場遭遇到的波折，可能成為交車數據的一大隱憂。

MarketWatch報導，特斯拉最快可能2日發布第2季的交車量和產量。FactSet訪調分析師後預期，交車量為20.7萬輛，高於第1季的18.48萬輛和一年前的9.1萬輛，等於與去年同期相比，增加一倍多，這其中包括11.4萬輛的Model 3，和7.8萬輛的Model Y，其餘則大致是豪華版車款Model S和Model X。

不過，自從發布第1季交車量後，特斯拉開始在中國市場面臨一些狀況，首先是處理中國消費者關心的車輛安全性和品質問題上遭受抨擊，並面對蔚來等當地電動車廠更激烈的競爭，而特斯拉本周稍早又大舉召回28萬多輛車，更是引來更多疑慮。

RBC資本市場公司分析師史帕克日前表示，他預期特斯拉第2季交車量為19.5萬輛，而且這個數字似乎還「有一點高」，「我們相信投資人的焦點將持續放在中國需求的成長步伐，這項需求在第2季有持續進步，但近來特斯拉因輔助駕駛問題在中國召回將近30萬輛Model 3和Model Y，可能會造成一些負面觀感。」

史帕克並表示，特斯拉第2季的產量數字也可能成為目光焦點，因為零件和晶片的短缺仍在持續影響特斯拉的產能，特斯拉可能被迫在第2季消耗一些庫存。