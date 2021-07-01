滴滴掛牌紐交 IPO首日市值近678億美元

滴滴掛牌紐交所，IPO首日市值近678億美元。(取材自微博)

6月30日晚間，移動出行平台滴滴正式在紐交所掛牌上市，IPO首日市值近678億美元。

中新社報導，本次IPO中，滴滴發行價定為14美元，位於每股ADS(美國 存托股份)13-14美元的發行區間上限。滴滴發行3.17億股ADS，比原計劃的2.88億股多10%。以14美元的發行價計算，滴滴此次至少募資44億美元。

以發行價計算，滴滴IPO的估值超過670億美元。掛牌當日，滴滴開盤價為每股16.65美元，盤中一度大漲逾28%，收盤漲幅收窄至1%。截至掛牌當日收盤，滴滴市值近678億美元。據知情人士透露，滴滴完全稀釋後的估值(通常包括限制性股票 單位)可能超過700億美元。

有接近滴滴知情人士透露，自遞交招股書以來，滴滴已獲得10倍超額認購，即獲得超過400億美元訂單，提前超額完成原計劃40億美元的募資目標。

對於此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計畫將約30%的募資金額用於擴大中國以外國際市場業務；約30%的募資金額用於提升包括共用出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升使用者體驗；剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

美股盤後，明晟公司宣布將滴滴ADR(美國存托憑證)加入MSCI中國全股票指數 ，將從7月15日起生效。富時羅素也宣布將滴滴ADR納入富時羅素全球股票指數、富時羅素全球大型股票指數以及富時羅素新興市場指數，從7月8日起生效。