拜登治下 美股表現超越預期 未來往哪走？

紐約證交所。(路透)

今年剛過一半，美股的漲幅已經很可觀：標普500指數 周三再創新高，已經達到部分分析師為全年設下的目標。投資 人都想問，此次牛市的下一步會如何發展？

在美國總統拜登主政下，不管是對加稅或是通膨的擔心，顯然都未能阻擋美股昂揚向上的腳步。

標普500是衡量美國股市的最廣泛指標，2021年來上漲超過14%，極趨近高盛集團（Goldman Sachs）為年底設定的目標，4,300點大關。

那斯達克綜合指數周三下跌0.2%，但也接近歷史高位，該指數今年來上漲13%。

道指上次創新高雖是5月初，今年來同樣上漲13%，持續往35,000點叩關。該指數周三收漲0.6%。

三大指數都寫下連五季上漲佳績，這是標普和道指2017年來最長的連漲紀錄，那指則是2018年來最長。

小型股羅素2000指數的表現更亮眼，今年大漲18%。

ThinkMarkets市場分析師Fawad Razaqzada表示：｢隨著第3季到來，人們再次關注全球各地解封，以及新冠肺炎新變種病毒 的蔓延，尤其深具傳染力的Delta變種病毒。」但他指出，整體情緒非常樂觀。

全球各地疫苗接種率持續升高，不過，新變種病毒的傳播仍可能危及經濟重啟。

TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan在部落格撰文表示：「我們仍被困在一個似乎不想快速移往某處的市場。其中一部分可能反映出價值股與成長股之間的拉鋸。真正問題在於另一場拉鋸----通膨是如聯準會（Fed）說的暫時現象，或者是真實現象。」

Razaqzada說，最終只有時間能證明上述辯論，但有理由相信通膨會回落，因為大宗商品正在下跌。他補充說：「就風險資產而言，很大程度取決於通膨在第3季會採取的路徑，央行已經變得依賴數據。」

本月稍早，聯準會預測2023年會升息，儘管一些央行官員認為明年就會。

對於投資人來說，這意味必須密切關注夏季剩下的經濟數據。但還有其他事要注意。Kinahan談大致的市場方向時說：「接下來幾個月，我們必須注意科技股的領先態勢。FAANG股票領軍，是否強大到足以讓大家搭順風車。」

微軟和蘋果看起來特別好，因為有特殊需求的投資人深具吸引力。Kinahan說，這兩支股票既有向上成長的潛力，又安全抗跌，「在我看來就是金髮女孩股（Goldilocks stocks）」。