上半年表現佳 史指上漲14%

史坦普500指數在6月的最後一個交易日收創歷史新高，結束華爾街上半年的強勁表現。美聯社

史坦普500指數 在6月的最後一個交易日收創歷史新高，結束華爾街上半年的強勁表現。

道瓊工業平均指數上漲210.22點或0.61%收3萬4502.51點，主受沃爾瑪和波音表現強勁的提振。史指上漲5.7點或0.13%收4297.5點，連續第5日收漲。那斯達克綜合指數下跌24.38點或0.17%收1萬4503.95點。

30日是2021年第2季的最後一天，也是2021年上半年最後一天。史指今年來上漲14%，而那指和道指分別上漲12%。本季史指上漲8%。

史指6月漲幅逾2%，為連續第5個月上漲，同時也是2019年以來最佳上半年表現。

投資 人擺脫對高通膨的擔憂，繼續買進股票，預期經濟能繼續從疫情中復甦，聯準會(Fed)將大體維持寬鬆政策。今年以來道指中的3大贏家是30日上漲2%的高盛，今年來上漲達40%；美國運通和Walgreens Boots Alliance漲幅均超過30%。

隨著近60%成年人接種新冠病毒疫苗，經濟得以快速開放，股市也因而上揚。即使如此，新變種病毒 仍引起一些擔憂，由於疫苗接種速度放緩，一些限制可能必須重新實施，像是強制戴口罩。

Fundstrat Global Advisors管理合夥人兼研究主管李湯姆(Tom Lee)寫道，投資人「有很多理由繼續樂觀」，因為經濟動能佳、信貸市場強勁和可能繼續釋出的財政紓困措施。

他將2021年史指目標從4300點調升至4600點，較現有價位高出7%。

Sanctuary Wealth投資長奇爾伯格(Jeff Kilburg)表示，由於Fed對經濟復甦的持續承諾，他對下半年持樂觀態度，「我們可以盡可能對抗通膨，也可以對抗各項通膨指標，但最終Fed會兌現其承諾。」「觀望的投資人手握現金應該足以防止任何小幅回調變成大規模修正。」

有些投資人和策略師將新冠變種病毒傳播視為下半年最大風險。然而，摩根大通柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在給客戶的報告中表示，變種病毒不致損害股市，因為普遍接種疫苗的國家死亡率較低。

上半年表現良好通常預示著下半年也會有不錯表現。根據Refinitiv溯自1950年的統計，只要上半年出現2位數漲幅，道指和史指當年就從未下跌。

幫助大盤創下新高紀錄的功臣是半導體，VanEck半導體指數自6月18日以來上漲6.2%，本周來上漲逾3%，主受輝達(Nvidia)的推升。

Bespoke Investment Group在給客戶的報告中說，「半導體價格大幅反彈，過去2個交易日終於打破2月中旬高點以來的下跌走勢。再創新高或跌勢破裂？對於半導體來說，本周十分重要。」

30日是IPO最繁忙的一天，由拼車(或稱網約車)公司滴滴出行領銜，該公司在開盤幾分鐘內暴漲，然後在盤末回跌至IPO價格。

5月成房銷售躍升至2005年以來的最高水平。然而，抵押貸款銀行家協會(MBA)表示，上周房貸需求下降，高房價和低供應似乎逼走了一些潛在買家。

至於其他數據，供應管理協會(ISM)6月芝加哥採購經理人指數(PMI)低於預期，但仍顯示擴張。

在2日就業報告更清楚闡明當前經濟狀況前，股市可能不會出現大幅波動。根據《道瓊》的調查，經濟學者預計6月將新增68.3萬個工作崗位。

薪資公司ADP報告指出，6月私人就業數增加69.2萬，超出預期。然而，該公司的5月數據被下修。