莫德納獲印度核准進口 股價飆新高 分析師憂變動能股

莫德納新冠疫苗。(美聯社)

莫德納 （Moderna）股價 周二（29日）創歷史新高，此時正值外界日益擔心傳染性更強的新冠肺炎Delta變種病毒肆虐多國，其中包括剛批准莫德納疫苗 進口的印度。

莫德納表示它的疫苗能對Delta變種病毒產生保護性抗體後，股價應聲上漲5.2%至234.46美元。印度的藥品監管機構周二批准莫德納疫苗進口，供限制性的緊急使用，這個世界人口第二多的國家，完成疫苗接種的人口比率略多過4%，落後富裕國家，美國已接近50%。

莫德納疫苗是新德里政府批准的第4支疫苗，先前獲准的有阿斯特捷利康（AstraZeneca）的Covishield、印度本土巴拉特生物科技公司（Bharat Biotech）研發的Covaxin，以及俄羅斯的Sputnik V疫苗。

但一些分析師對莫德納最近股價飆升、推升市值超過940億美元感到擔心。Jefferies的Michael Yee在電郵中說，莫德納的研究結果「清楚顯示他們的疫苗也能對付變種病毒」，該股持續受動能驅動。

他指出，印度的緊急授權，以及賽諾菲（Sanofi）計畫斥資4.8億美元，在莫德納已每年投注數十億美元的mRNA領域加速疫苗開發，都是促成周二漲勢的原因。

Yee上周告訴客戶，莫德納股價似乎已經超過未來疫苗銷售的基本面因素，變成動能股。

過去12個月，莫德納和BioNTech在內的疫苗股飆漲，兩者的漲幅分別將近280%和250%。