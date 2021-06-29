雖回吐盤中升幅 史指仍續收新高

由於經濟數據佳，史坦普500指數盤中再創歷史新高，但由於華爾街延續近期的低波動性，收盤拉回。美聯社

由於經濟數據佳，史坦普500指數 盤中再創歷史新高，但由於華爾街 延續近期的低波動性，收盤拉回。

史指上漲1.19點或0.03%至4291.8點，連續第4個交易日創新高。道瓊工業平均指數在盤初上漲逾100點後，上漲9.02點或0.03%收3萬4292.29點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲27.83點或0.19%收1萬4528.33點，續創歷史新高。

S&P Case-Shiller房價指數顯示4月房價較上年同期上漲逾14%，房屋建商股走高。包括西雅圖在內的5個城市出現史上最大年增幅。PulteGroup上漲1.96%。

半導體類股晚盤走強，Skyworks和Advanced Micro Devices分別上漲4.52%和2.8%。奇異電氣提振工業類股，在被高盛評為最佳選擇後上漲1.55%。

最近幾周股市創下一系列歷史新高，但漲幅相對溫和，部分策略師指出，以平均股票 表現和創下新高個股數量計算，市場廣度疲軟值得特別注意。

史指29日上漲和下跌家數差不多相同。然而，Charles Schwab Investment Management主動股票策略投資長麥克馬洪(Bill McMahon)表示，廣度和波動性減少可能只是在財報季繁忙前夏季的自然休息。

他說：「我認為市場有點處於觀望狀態，因此波動性下降和廣度略微惡化不足為奇。」他認為對新冠病毒的Delta變種病毒擴散的擔憂也可能對股票造成壓力。

在摩根史坦利宣布將股利翻番後，股價上漲3.35%。該行還宣布120億元的股票回購計畫。聯準會(Fed)上周對華爾街銀行進行壓力測試，所有23家主要銀行都通過測試。然而，其他一些銀行股雖然也調升股利，但回吐早盤漲幅並對大盤指數構成壓力。

隨著進入6月和第2季的最後一個交易日，史指可望連續第5個月上漲。那指在過去8個月中有7個月上漲。然而，道指本月處於虧損狀態，有望中止連升4個月的走勢。

截至28日，2021年以來，史指上漲14%，道指和那指上漲12%。

摩根大通量化策略師拉克斯布賈斯(Dubravkos Lakos-Bujas)表示，市場近期似乎仍有上行空間，「我們認為，政府政策總體上仍然支持風險資產，當然包括股票。與此同時，部位調整還沒有真正延伸到我們認為有問題的領域。所以我們相信還有上漲的空間。接下來2個月的夏季，我認為股市將繼續爆發。」

經濟諮商局6月消費者信心指數高於預期，加入對經濟復甦的看漲數據行列。