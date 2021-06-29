我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長初選計票中 亞當斯51.1% 領先賈西亞2%

雖回吐盤中升幅 史指仍續收新高

雖回吐盤中升幅 史指仍續收新高

財經新聞組／綜合報導
由於經濟數據佳，史坦普500指數盤中再創歷史新高，但由於華爾街延續近期的低波動性，收盤拉回。美聯社
由於經濟數據佳，史坦普500指數盤中再創歷史新高，但由於華爾街延續近期的低波動性，收盤拉回。美聯社

由於經濟數據佳，史坦普500指數盤中再創歷史新高，但由於華爾街延續近期的低波動性，收盤拉回。

史指上漲1.19點或0.03%至4291.8點，連續第4個交易日創新高。道瓊工業平均指數在盤初上漲逾100點後，上漲9.02點或0.03%收3萬4292.29點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲27.83點或0.19%收1萬4528.33點，續創歷史新高。

S&P Case-Shiller房價指數顯示4月房價較上年同期上漲逾14%，房屋建商股走高。包括西雅圖在內的5個城市出現史上最大年增幅。PulteGroup上漲1.96%。

半導體類股晚盤走強，Skyworks和Advanced Micro Devices分別上漲4.52%和2.8%。奇異電氣提振工業類股，在被高盛評為最佳選擇後上漲1.55%。

最近幾周股市創下一系列歷史新高，但漲幅相對溫和，部分策略師指出，以平均股票表現和創下新高個股數量計算，市場廣度疲軟值得特別注意。

史指29日上漲和下跌家數差不多相同。然而，Charles Schwab Investment Management主動股票策略投資長麥克馬洪(Bill McMahon)表示，廣度和波動性減少可能只是在財報季繁忙前夏季的自然休息。

他說：「我認為市場有點處於觀望狀態，因此波動性下降和廣度略微惡化不足為奇。」他認為對新冠病毒的Delta變種病毒擴散的擔憂也可能對股票造成壓力。

在摩根史坦利宣布將股利翻番後，股價上漲3.35%。該行還宣布120億元的股票回購計畫。聯準會(Fed)上周對華爾街銀行進行壓力測試，所有23家主要銀行都通過測試。然而，其他一些銀行股雖然也調升股利，但回吐早盤漲幅並對大盤指數構成壓力。

隨著進入6月和第2季的最後一個交易日，史指可望連續第5個月上漲。那指在過去8個月中有7個月上漲。然而，道指本月處於虧損狀態，有望中止連升4個月的走勢。

截至28日，2021年以來，史指上漲14%，道指和那指上漲12%。

摩根大通量化策略師拉克斯布賈斯(Dubravkos Lakos-Bujas)表示，市場近期似乎仍有上行空間，「我們認為，政府政策總體上仍然支持風險資產，當然包括股票。與此同時，部位調整還沒有真正延伸到我們認為有問題的領域。所以我們相信還有上漲的空間。接下來2個月的夏季，我認為股市將繼續爆發。」

經濟諮商局6月消費者信心指數高於預期，加入對經濟復甦的看漲數據行列。

指數 股票 華爾街

上一則

美股早盤標普500再創歷史新高

延伸閱讀

Delta變種病毒肆虐 學生應在開學前完成接種

Delta變種病毒肆虐 學生應在開學前完成接種
印尼變種病毒升溫 政府擬推新措施「升高防疫規格」

印尼變種病毒升溫 政府擬推新措施「升高防疫規格」
隔10公尺還會感染Delta病毒 醫：防疫習慣要融入生活

隔10公尺還會感染Delta病毒 醫：防疫習慣要融入生活
比上周估計高一倍 法衛生部：Delta變種占新病例兩成

比上周估計高一倍 法衛生部：Delta變種占新病例兩成

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

1970年代夢魘重現？克魯曼：通膨恐慌上周被撲滅

2021-06-23 12:42
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
羅伯特・清崎預測比特幣將跌至24,000美元。路透

富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

2021-06-21 14:19
Cox Automotive的分析師指出，美國二手車價格似乎已經觸頂，這波破紀錄的漲勢可能準備結束。(路透)

萬物齊漲終有停止時刻 美二手車價似觸頂

2021-06-24 12:37

精彩推薦

超人氣

更多 >
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子
百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂
她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻