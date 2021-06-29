阿里傳與江蘇省政府財團 近達成收購蘇寧易購

彭博引述知情人士透露，阿里巴巴與江蘇省政府牽頭財團，接近就收購蘇寧易購股權達成協議。

據香港 信報財經網引述知情人士指出，蘇寧易購可能最快本周發布此消息，交易後張近東將失去對公司的控制權。談判仍在進行中，交易仍有可能被推遲或破裂。

蘇寧的代表不予評論。

另據香港經濟日報網，蘇寧易購早前披露，公司實際控制人、控股股東張近東及股東蘇寧電器集團，正在籌畫涉及公司股份轉讓的重大事項。彭博社引述知情人士最新報道，由阿里巴巴 和江蘇省政府牽頭的財團，接近就收購蘇寧易購的股權達成協議。

知情人士指出，蘇寧易購最快本周公布消息，交易之後張近東勢失去對公司的控制權。談判仍在進行中，交易依然有可能被推遲或破裂。

阿里巴巴旗下淘寶中國目前已持有蘇寧易購19.99%股權。張近東目前則持有蘇寧易購逾2成股權。

蘇寧易購自6月17日起因籌畫的股份轉讓重大事項停牌，停牌前其股價已跌至近8年低點。此前北京 市第二中級人民法院凍結張近東所持有的約5.4億股蘇寧易購股份，占公司總股本的5.8%。

去年恒大宣布終止恒大地產與深深房的重組 計畫，當時張近東出手相助，決定不要求回購200億元戰略投資，令外界對蘇寧的流動性產生憂慮。